Cuba : Bilan positif pour l’unification monétaire 

La Havane, 1er juin, (RHC)- 5 mois après sa mise en place, l’unification monétaire montre un bilan positif.

La tâche «Mise en Ordre» a provoqué, comme prévu, la dévaluation du peso cubain par rapport au dollar, l'augmentation des coûts et aussi la hausse rapide, et parfois injustifiée, des prix.

En vertu de la tâche «Mise en Ordre», le gouvernement cubain a procédé à une réforme générale des salaires, des pensions et des subventions de protection sociale, qui permet de répartir les revenus conformément au principe socialiste selon lequel celui qui contribue le plus et travaille le plus dur et le plus efficacement gagne le plus.

Se référant à la forte dévaluation du peso cubain lorsque le taux de change est passé du jour au lendemain de 1x1 à 1x24, le ministre de l’Économie, Alejandro Gil, a souligné: « nous aurions pu le faire par parties et par étapes, mais cela aurait été plus traumatisant et déstabilisant».

Le début a été difficile, cependant, les aspects positifs sont évidents dans la croissance des exportations de marchandises, par rapport à la même période de l'année dernière, avec la création de nouvelles incitations telles que la possibilité pour le secteur privé et pour des entreprises publiques d'exporter leurs produits.

Alejandro Gil souligne comme l’un des principaux résultats de la tâche «Mise en Ordre » l'incitation au travail. Plus de 150 mille personnes ont été incorporées à l'emploi au milieu des restrictions économiques et de la pandémie de Covid-19, même s'il existe de nombreuses activités paralysées.

Selon lui, le processus de mesure des prix, des coûts et de la rentabilité est maintenant aussi beaucoup plus efficace, car avant la mise en œuvre du règlement, ces indicateurs économiques ne reflétaient pas la réalité.

À tel point qu'à la fin du premier trimestre, quelque 500 entreprises sont déficitaires, tandis que 1 300 autres enregistrent des bénéfices pour un montant de 41 milliards de pesos (un peu plus de 1,7 milliard de dollars au taux de change actuel).

Auparavant, il y avait moins d'entreprises avec cet indicateur défavorable, mais combien d'entre elles généraient des pertes pour l'État?, a réfléchi le ministre de l’Économie.

Pour résoudre cette situation dans ces entités, Alejandro Gil a appelé à réduire le nombre de travailleurs indirects et à augmenter l'efficacité productive et les rendements, car selon lui, la tâche «Mise en Ordre» a apporté de nombreux aspects positifs et ratifie donc qu'elle était indispensable.

Source: Prensa Latina

