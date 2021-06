Cuba : Cuba et le Club de Paris parviennent à un accord 

Paris, 10 juin (Prensa Latina) Cuba et ses créanciers du Club de Paris sont convenus aujourd’hui d’amender l’accord signé en 2015 pour réaménager la dette à moyen et à long terme de l’île face à sa situation économique complexe.

Au cours des deux derniers jours, les parties, représentées par la délégation cubaine conduite par le vice-premier ministre Ricardo Cabrisas et par Emmanuel Moulin, directeur général du Trésor de la République française et président du Club de Paris, ont échangé des critères avant de se mettre d’accord.

Cabrisas a exposé aux représentants des pays créanciers le scénario prévalant dans la nation caribéenne, marqué par la recrudescence sans précédent du blocus économique, commercial et financier des États-Unis et l’impact des phénomènes associés au changement climatique et de la pandémie de Covid-19.

Outre les conséquences globales de la crise sanitaire en cours, l’île fait face à plus de 240 mesures décrétées par l’administration de Donald Trump pour renforcer le blocus appliqué depuis près de 60 ans, toutes ces actions étant jusqu’à présent maintenues par son successeur à la Maison Blanche, Joe Biden.

Sur la base des discussions qui ont eu lieu dans cette capitale, précédées par la visite à Cuba, du 22 au 25 mai, d’une mission technique conduite par William Roos, coprésident du groupe des créanciers, La Havane et le Club de Paris sont convenus d’adapter le mécanisme signé en 2015.

Selon des sources diplomatiques, les négociations se sont déroulées dans un climat constructif et de compréhension mutuelle, qui a permis à la délégation cubaine d’expliquer les mesures prises par la plus grande des Antilles pour la relance de l’économie nationale et les travaux de ses scientifiques pour lutter contre la Covid-19 et créer cinq candidats vaccinaux.

Cuba a réaffirmé aux 14 États membres du groupe de créanciers sa volonté de s’acquitter de ses obligations.

