Cuba : Cuba réélue au Conseil d’administration de l’OIT

La Havane, 15 juin, (RHC)- Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a salué la réélection de notre pays pour la 16e fois en tant que membre du Conseil d'administration de l'OIT, l’Organisation internationale du travail.

«L’OIT reconnaît ainsi une fois de plus les résultats de Cuba en matière de protection des droits des travailleurs» a tweeté ce mardi le chef de la diplomatie cubaine.

Le conseil d'administration, composé de 56 membres titulaires et de 66 membres suppléants, se réunit trois fois par an et prend des décisions sur la politique de l'organisation.

