Cuba et la Bolivie : une fraternité à toute épreuve

De nombreuses vies ont été sauvées par des médecins cubains en Bolivie. Mais après le coup d'État de novembre 2019 contre le président de l'époque Evo Morales, les autorités de facto, dirigées par la présidente autoproclamée Jeannine Áñez, ont conduit à la fin de la coopération bilatérale avec leurs calomnies.

Toute une campagne contre les coopérants cubains, basée sur des mensonges et des messages haineux, a été lancée. Nos professionnels de la santé ont même été victimes d'agressions et quatre d'entre eux ont été arbitrairement arrêtés et finalement relâchés, après que la fausseté des accusations portées contre eux ait prouvée.

Les putschistes ont lancé la rumeur selon laquelle les Cubains encourageaient les protestations du peuple bolivien contre le coup d'État, qui entraîné l’annulation des programmes sociaux en faveur de la population, notamment des plus démunis.

Les médecins cubains se sont limités à faire leur travail humanitaire, et dans ce cadre, ils ont donné plus de 70 millions de consultations et effectué 1 500 000 interventions chirurgicales.

Le retrait du territoire bolivien des professionnels cubains a porté un coup sévère aux secteurs les plus vulnérables. A cette occasion-là, sur son compte Twitter, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a souligné qu'en seulement deux mois sans brigade médicale cubaine dans le pays sud-américain, près d'un millier de femmes n'ont été privées d’assistance spécialisée lors de leurs accouchements.

Avec le retour au pouvoir du MAS, le Mouvement vers le Socialisme, après les élections de l'année dernière, la Bolivie et Cuba ont renoué leur liens toujours caractérisés par le respect mutuel et l'aide désintéressée, et qui en termes de santé ont marqué un avant et un après dans le pays andin.

Les deux pays ont échangé des expériences dans le traitement du COVID 19, géré de manière inefficace par le gouvernement de facto présidé par Jeannine Áñez. Cuba a clairement indiqué sa volonté d'aider à lutter contre la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Ces derniers jours, le président bolivien, Luis Arce, a fait l’éloge de l'intervention sanitaire dans l'archipel cubain avec ses propres candidats vaccins contre le COVID 19.

"Bonne nouvelle pour toute la Patrie Grande", ainsi a salué Arce l'effort des scientifiques cubains qui, malgré les obstacles imposés par le blocus nord-américain, ont donné vie à cinq candidats vaccins contre la maladie.

Cuba et la Bolivie ont repris leurs liens économiques, commerciaux et de coopération, compte tenu des potentiels déjà existants et qui, pendant le mandat d'Evo Morales, se sont traduits en bénéfices pour les deux pays.

Et le plus important, la priorité est de continuer à approfondir les rapports d'amitié et de fraternité entre les deux peuples, liens que l’hostilité du gouvernement putschiste n'a pas pu détruire.

