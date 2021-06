Cuba : L'Union Européenne défend l'Accord politique et de coopération avec Cuba 

Malgré la farce que l'on a essayé de monter contre notre pays au Parlement européen, le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, a estimé que le mécanisme de coopération entre La Havane et Bruxelles est un engagement critique pour accompagner le pays dans sa réforme politique, économique et sociale

9 juin 2021 11:06:05

En une journée où les arguments irréfutables en faveur de l'Île ont été plus cohérents que les calomnies et diffamations d'un petit groupe de députés européens qui répondent aux instructions de Washington, l'Union européenne (UE) a défendu l'Accord politique et de coopération (ADPC) avec Cuba et a critiqué le blocus exercé par les États-Unis.

Malgré la farce que l'on a essayé de monter contre notre pays au Parlement européen, le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, a estimé que le mécanisme de coopération entre La Havane et Bruxelles est un engagement critique pour accompagner le pays dans sa réforme politique, économique et sociale.

Il a également rejeté le fait que certains députés de droite aient réussi à introduire un point pour attaquer Cuba sur la question des droits de l'Homme. Cette initiative a été dénoncée par les autorités cubaines et par d'autres membres du Parlement européen.

Dans le contexte de cette tentative de tromperie, le Premier secrétaire du Comité central du Parti et Président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a signalé sur son compte Twitter que nous sommes libres, indépendants et souverains, tout en se faisant l’écho d’un message de la diplomate cubaine Heidy Villuendas, qui a rappelé que le Parlement européen n'est pas notre Assemblée nationale.

Parmi les députés qui ont rejeté l'initiative figure Pernando Barrena, qui a appelé à poursuivre et à renforcer les relations historiques entre l'Europe et Cuba, et a demandé aux États-Unis de mettre fin au blocus injuste qui dure depuis plus de 60 ans, tout en rappelant que cette politique brutale a été rejetée 27 fois par les Nations unies.

Pour sa part, le député Javier Lopez a déclaré que l'accord politique et de coopération permet des relations constructives, critiques et respectueuses entre les deux parties.

Sur la prétendue mise en scène contre Cuba, le député Massimiliano Smeriglio a souligné : « Ne nous laissons pas détourner par cette farce », et a remercié une fois de plus notre pays pour l'aide apportée à son pays (l'Italie) dans la pire phase de la pandémie.

Le député européen Manuel Pineda a ratifié que Cuba respecte les droits de l'Homme, non seulement de son peuple, mais qu'elle est un exemple de solidarité internationale avec les autres peuples.

De son côté, Sandra Pereira, du Parti communiste portugais, a déclaré que l'objectif de ce débat était de remettre en question la normalisation des relations entre l'UE et notre pays.

Lefteris Nikolaou-Alavanos, de Grèce, a insisté sur le fait que ceux qui maintiennent le blocus contre l'Île, en plus de 240 autres mesures, osent parler des droits de l'Homme. « Cuba, sous blocus, a protégé la santé de son peuple et a fait des progrès dans le développement de vaccins », a rappelé ce député européen.

Ces derniers jours, la Commission des relations internationales de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba (ANPP) a dénoncé, dans un communiqué, que l'intention malveillante de discuter au Parlement européen de « la situation politique et des droits de l'homme à Cuba » visait à promouvoir une résolution contre notre pays, en déformant la réalité. Cependant, les arguments en faveur de notre nation ont prévalu, et justice a été rendue contre les partisans du mensonge et de l'indécence.

