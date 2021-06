Cuba : La presse française souligne l’efficacité du vaccin Abdala 

Paris, 22 juin (Prensa Latina) La presse française a souligné aujourd’hui l’annonce de Cuba que son candidat vaccin Abdala contre la Covid-19 possède une efficacité de 92,28 pour cent, et a reconnu que l’île aura les premiers agents immunisants nationaux d’Amérique latine.

Les quotidiens Le Monde et Le Figaro, deux de ceux qui circulent le plus dans le pays, ont publié les informations divulguées la veille par les autorités de l’île, à peine deux jours après que la nation caribéenne ait également signalé une efficacité de 62 pour cent de son candidat vaccin Soberana 02, information également relayée dans les médias français.

Le Figaro a mentionné dans son article la dénonciation répétée par les scientifiques cubains des difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail en raison du blocus économique, commercial et financier imposé à la plus grande des Antilles par les États-Unis au cours des six dernières décennies et sa recrudescence sous l’administration de Donald Trump (2017-2021).

Il s’est également fait l’écho de l’objectif du gouvernement de l’île de vacciner 70 % de la population d’ici le mois d’août et l’ensemble de la population d’ici la fin de l’année.

En raison de l’embargo, Cuba a commencé à développer ses propres médicaments depuis les années 80. Sur les 13 vaccins inclus dans son programme de vaccination, huit sont produits localement, a-t-il souligné.

L’un des internautes participant aux commentaires de l’article dans la version numérique du journal a déclaré que la réussite de Cuba constitue une honte pour les États-Unis et son blocus.

Radio France Internationale, les journaux régionaux Sud-Ouest et Ouest-France et le quotidien de distribution gratuite 20 Minutes ont également consacré des espaces à l’annonce de l’efficacité de 92,28 pour cent d’Abdala après l’administration de trois doses, bien au-delà des 50 % fixés par l’Organisation mondiale de la santé.

Sud-Ouest a abordé le faible impact de la Covid-19 à Cuba, en le comparant à la situation en Amérique, et a cité le tweet du président de l’île, Miguel Diaz-Canel, qui a dénoncé que malgré l’attaque de 'deux pandémies', la Covid-19 et le blocus états-unien, 'nos scientifiques de l’institut Finlay et du CIGB, ont évité tous les obstacles et nous ont donné deux vaccins très efficaces : Soberana 02 et Abdala'.

Pour sa part, le texte de 20 Minutes qualifie la nouvelle d’un 'espoir pour l’Amérique latine'.

