Cuba : Les mini-industries pour tirer le meilleur parti des productions

Auteur: Gladys Leidys Ramos Lopez | informacion@granmai.cu

9 juin 2021 14:06:47

Parmi les 200 installations industrielles dont dispose le GAG figurent, outre les mini-industries de fruits et légumes, 55 séchoirs et moulins à riz, 11 usines d'aliments pour animaux et sept usines de traitement de viande, entre autres. Photo: Ronald Suárez Rivas

Depuis la création du Groupe agricole (gag) du ministère de l'Agriculture (Minag) il y a cinq ans, la politique de cette entité a consisté de donner la priorité au développement de l'ensemble de son système d’entreprises, avec la création d’entités agro-industrielles permettant de fermer le cycle de production avec la plus grande valeur ajoutée possible aux produits agricoles.

C'est ce qu'a déclaré Leonardo Martinez Lopez, directeur des industries et du marketing du gag, lors d'une conférence de presse sur le contexte qui a donné naissance aux 200 installations de transformation des fruits et légumes, des céréales, des viandes et d'autres produits nationaux.

Pour cette campagne de printemps, sur ce total, les 120 mini-industries de transformation alimentaire ont déjà traité 1 387 tonnes de tomate, tandis que l’étape de traitement de la mangue, de l'ananas et de la goyave a continué en mai et devrait s’achever en septembre, a précisé le dirigeant du gag.

Avec une capacité de traitement de 35 000 tonnes par an, représentant 18% de la capacité agro-industrielle installée dans le gag, ces mini-industries se concentrent sur l'approvisionnement du marché local en confitures, jus, confitures au sirop d’ananas, noix de coco, goyave, pamplemousse, vinaigrettes, épices et condiments, entre autres.

À partir du modèle de gestion et d'intégration conçu par l'Entreprise agro-industrielle Ceballos entre l'industrie et les 21 mini-industries appartenant à ses coopératives agricoles, aux unités commerciales de base (ueb), réalisés dans le cadre de projets de collaboration et autres, des résultats positifs ont été enregistrés qui s'étendent au reste des pôles agro-industriels, a-t-il souligné.

L'Entreprise agro-industrielle Ceballos, a déclaré Martinez Lopez, dispose non seulement d'un potentiel agricole, mais aussi d'une industrie puissante, qui a bénéficié d'une injection de 21 millions de dollars pour son développement. En outre, la plupart des mini-industries rattachées sont certifiées pour leur sécurité et leurs bonnes pratiques de production, tout en utilisant l'industrie qui les rassemble pour les services de laboratoire, la stratégie de marque et le marketing.

C'est pourquoi, a-t-il rappelé, nous avons avancé, dans la mesure du possible, de manière à ce que d'autres entreprises importantes, comme Victoria de Giron, à Jagüey Grande, dans la province de Matanzas, puissent également disposer de ce modèle de production.

Nous avons cherché à mettre en relation de grandes industries avec d'autres petites, mais l'objectif n'a pas encore été atteint, tant en raison de facteurs objectifs que subjectifs, a-t-il expliqué.

Toutefois, l'objectif est de parvenir à une meilleure utilisation des capacités disponibles, ainsi que des services de maintenance, de métrologie, de laboratoire de processus et de certification de la qualité et de la sécurité, de l'utilisation des marques, de l'accès à tous les marchés disponibles à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Un autre défi auquel nous travaillons, a ajouté le directeur des industries et du marketing du gag, est l'acquisition de technologies nous permettant d'utiliser la plus grande diversité d'emballages disponibles, tant de fabrication nationale que d’importation. Dans le cas des petites industries, avec l'industrie alimentaire, nous avons introduit massivement, par exemple, la bouteille en verre, a-t-il précisé.

Malgré les nombreuses difficultés qui persistent et les objectifs qui restent à atteindre, a reconnu le responsable, les mini-industries se sont avérées dans ce contexte comme un lien essentiel pour maintenir l'équilibre agro-industriel de tout système de production, parce qu'elles sont capables de traiter les petites quantités qu'une grande industrie ne peut pas se permettre, et de disposer du travail manuel pour tirer le meilleur parti de la matière première disponible.

