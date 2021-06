Cuba : Production de pylônes pour la téléphonie mobile 

L'un des objectifs de travail de l'Entreprise industrielle pour l'informatique, les communications et l'électronique (gedeme) est de créer des enchaînements productifs et des alliances pour atteindre une plus grande productivité, tout en remplaçant les importations, en promouvant l'innovation et en revalorisant le potentiel de l'industrie nationale

Auteur: Yaditza del Sol González | yadidelsol@granma.cu

9 juin 2021 14:06:40

L'un des objectifs de travail de l'Entreprise industrielle pour l'informatique, les communications et l'électronique (gedeme) est de créer des enchaînements productifs et des alliances pour atteindre une plus grande productivité, tout en remplaçant les importations, en promouvant l'innovation et en revalorisant le potentiel de l'industrie nationale. Un objectif concrétisé par le lancement d'un projet de fabrication de 50 pylônes pour la téléphonie mobile.

Il s’agit, selon une information de Diana Rosa Laffita Vega, directrice commerciale du gedeme, à Granma, d’une commande de l’Entreprise de télécommunications de Cuba pour produire des structures porteuses d'antennes pour les services de communication, lesquelles étaient auparavant importées. « Un pylône à contreventement ou haubané, comme on l'appelle également, est une structure légère, facile à installer et offrant de très bonnes caractéristiques de portance à grande hauteur. »

Dans le cas de la commande d'Etecsa, la directrice a précisé qu'il s'agit de 30 pylônes de 21 mètres de haut et 20 de 30 mètres, fabriqués en acier, soit en profilés, tôles ou tubes, et ayant une résistance aux vents de 175 Km/h environ.

Concernant leurs caractéristiques techniques, elle a ajouté que ces structures sont fixées au sol au moyen d'un moulage en béton attaché à la base du pylône, et que les vis sont de classe 8.8 de haute résistance à la rupture et galvanisées à chaud, ce qui constitue une garantie en matière de stabilité, de solidité et de fonctionnement de celles-ci.

Ce type de pylône n'est pas seulement utilisé pour soutenir les services de téléphonie mobile, mais peut également servir de répéteurs de signaux de télévision, de stations de radio am et fm, et de très hautes fréquences (vhf et uhf), qui sont utilisées pour les liaisons à courte distance et également comme radars et aides à l'aviation et à la navigation maritime, a-t-elle précisé.

Selon la spécialiste, ce projet constitue une production inestimable qui remplacera les importations, apportera une valeur ajoutée au programme d'informatisation de la société et aura un impact social élevé car il s'inscrira dans un processus d'amélioration continue de l'infrastructure des télécommunications du pays.

http://fr.granma.cu/cuba/2021-06-09/production-de-pylones-pour-la-telephonie-mobile-par-lindustrie-nationale