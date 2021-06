Cuba : Suspension des dépôts de dollars en espèces 

La Havane, 10 juin, (RHC)- Bruno Rodríguez, ministre cubain des Affaires étrangères, a jugé indispensable la suspension temporaire des dépôts en espèces de dollars nord-américains, annoncé ce jeudi par la Banque Centrale de Cuba.

Sur Twitter, le chef de la diplomatie cubaine a signalé que cette disposition sera nécessaire tant qu'il y aura des obstacles à l'utilisation de cette monnaie à l'étranger en raison du blocus imposé par Washington à notre pays depuis près de six décennies.

La BCC, la Banque Centrale de Cuba, a signalé que les effets de cette politique ont obligé, à partir du 21 juin prochain, à cesser l'acceptation dans les institutions du secteur des dépôts de dollars nord-américains en espèces. La mesure concerne les personnes physiques et morales.

La décision de la BCC n'affecte pas les transferts et les opérations dans d'autres devises, pour lesquels il n'y a pas de limitations.

Cette suspension est indispensable face au blocus nord-américain, qui s'est intensifié notamment dans la sphère financière et a restreint à l'extrême la possibilité de déposer les billets en dollars collectés sur le territoire national, indique la BCC.

Les autorités cubaines ont dénoncé à maintes reprises le blocus décrété officiellement par Washington en février 1962 comme le principal obstacle pour le développement économique national.

Les dommages accumulés en six décennies par l'agression s'élèvent à 144 mille 413 millions de dollars, et entre avril 2019 et mars 2020, elle a causé des pertes de l'ordre de cinq mille 570 millions de dollars, un chiffre record pour une année.

L'hostilité s'est intensifiée sous la présidence de Donald Trump (2017-2021), avec plus de 240 mesures coercitives, qui restent en vigueur avec l'administration actuelle de Joe Biden.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/260412-bruno-rodriguez-juge-indispensable-la-nouvelle-mesure-de-la-banque-centrale