Equateur : Les travailleurs élaborent un nouveau code du travail 

Le Front Unitaire des Travailleurs de l'Equateur (FUT) propose aujourd'hui une initiative destinée à élaborer un nouveau code du travail. La proposition, qui sera présentée à l'Assemblée Nationale, contiendra, d'après des dirigeants syndicaux, des règles souples, dynamiques et efficaces pour empêcher les formes d'esclavage.

Selon Angel Sánchez, président de la FUT, le texte comprend 432 articles et couvre des aspects que ne couvrait pas le code actuel parmi lesquels les plateformes digitales et le télétravail. Il précise que toutes les centrales syndicales membres du Front ont participé à son élaboration et que le nouveau projet évoque la sécurité sociale.

Pour sa part, Mesías Tatamuez, représentant de la Confédération des Organisations de Classe Unitaires des Travailleurs affirme que cette proposition est à la disposition des citoyens pour qu'ils en discutent.

« Ces règles bénéficieront aux jeunes, aux femmes et aux chômeurs, » dit-il.

Les 2 dirigeants ont discuté du projet avec la présidente du Parlement Guadalupe Llori, avec qui ils ont aussi parlé de sujets concernant laproduction et le développement, la sécurité sociale et l'éducation.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/ecuador-trabajadores-impulsan-nuevo-codigo-laboral/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/equateur-les-travailleurs-elaborent-un-nouveau-code-du-travail.html