Équateur : Un accord avec la France pour des séjours de jeunes

Quito, 22 juin (Prensa Latina) L'Équateur et la France ont renforcé leurs liens hier par le biais d'un accord bilatéral qui facilitera l'obtention de visas pour un an destinés aux jeunes âgés de 18 à 30 ans.

Signé entre le ministre des Affaires étrangères équatorien Mauricio Montalvo et l'ambassadeur de France sur place, Jean-Baptiste Chauvin, l'accord permettra aux personnes intéressées d'accéder à un programme de travail ou de vacances pour une période de 12 mois.

Dans ces cas là, le permis sera totalement gratuit alors que les demandeurs doivent démontrer, entre autres, leur solvabilité économique pour le début de leur séjour avant qu'ils ne trouvent un emploi.

Il est en outre impératif de ne pas avoir de casier judiciaire et de présenter un certificat médical de bonne santé.

Selon le Ministère des Affaires étrangères local, le pacte multipliera les occasions pour les jeunes équatoriens et français d'apprécier la culture et le mode de vie des deux États, ce qui contribuera à une meilleure compréhension mutuelle et au renforcement de la coopération bilatérale.

L'ambassadeur français s’est également félicité de l’accord qui permettra la mobilité de jeunes âgés de 18 à 30 ans et ainsi séjourner jusqu'à un an en France, ou en Équateur, et de travailler pour financer leur séjour.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886607:lequateur-et-la-france-signent-un-accord-au-benefice-de-jeunes&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101