Guatemala : L'invasion des Etats-Unis, causes et conséquences

L'invasion du Guatemala par les Etats-Unis en 1954, qui s'est déroulée entre le 18 et le 27 juin, a commencé à s’organiser après que le président Juan José Arévalo ait engagé un processus de réformes économiques et sociales que son successeur, Jacobo Arbenz, un militaire à la retraite décidé à améliorer les conditions de vie des paysans et à rendre son pays économiquement indépendant, allait approfondir.

Arbenz était en faveur de l'investissement étranger à condition que les investisseurs respectent les conditions locales, les lois guatémaltèques, coopèrent avec le développement du pays et s’abstiennent d’intervenir dans sa vis sociale et politique.

La compagnie bananière étasunienne United Fruit Company possédait alors 70% des terres cultivables, c'est pourquoi le Gouvernement d'Arbenz refusa à élargir ses concessions. Dans le cadre de la réforme agraire, le Gouvernement cherchait à liquider les grandes propriétés terriennes (latifundios).

L'United Fruit Company était soutenue par de puissants intérêts. L'avocat dfe la compagnie était le secrétaire d'Etat John Foster Dulles et son frère Allen Dulles était le directeur de l'Agence Centrale de Renseignement (CIA), c'est pourquoi ces réformes furent qualifiées par le gouvernement nord-américain de « menace pour ses intérêts. »

C'est ainsi que débuta la campagne de discrédit du communisme en le présentant comme une féroce menace pour la tranquillité de l'hémisphère et qui s'acheva par une invasion en juin 1954 à partir du Honduras et le renversement du Gouvernement constitutionnel. Ce fut la première intervention directe de la CIA en Amérique Latine.

Arbenz convoqua son cabinet pour expliquer que l'armée s'était soulevée et le 27 juin 1954, annonça sa démission après que, le 18 juin, ait débuté l'invasion du pays dirigée par le colonel Carlos Castillo Armas. Une invasion qui était, en réalité, uen opération secrète de la CIA destinée à chasser le président du pouvoir.

Arbenz avait été élu démocratiquement mais il avait refusé la présence de l'entreprise United Fruit Company au Guatemala et ouvert la voie à ce que le Parti guatémaltèque du Travail ait une part importante dans les décisions de son Gouvernement, ce qui a été considéré comme une influence communiste sur le Gouvernement guatémaltèque.

Causes du coup d'Etat

La loi de réforme agraire avait pour but de morceler les grandes propriétés.

L'United Fruit Company : la plus importante puissance politique et économique dans les années 50 après la fusion de 21 compagnies bananières qui possédaient 70% des terres cultivables.

Conséquences

Le coup d'Etat contre Arbenz et le peuple guatémaltèque a préservé les intérêts de l'impérialisme et de l'oligarchie qui sont restés intacts.

Il a inauguré une longue période de terreur sanglante contre les travailleurs, les paysans pauvres, les étudiants, qui a duré plusieurs décennies. Il a fait au moins 200 000 morts et disparus politiques.

Washington a imposé un nouveau gouvernement militaire, l'a armé et lui a donné une liste de personnes à éliminer immédiatement.

Actuellement

Depuis l'invasion étasunienne de 1954 la classe dominante, l'armée et les présidents successifs, de fait ou élus, ont été fidèlemdent soumis à l'empire étasunien. La présence permanente ou éventuelle d'une armée étrangère au Guatemala l'a transformé en pays occupé et a remis en question sa souveraineté et sa dignité nationale.

