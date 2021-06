Mexique : MORENA obtient 9 postes de gouverneurs sur les 15 en lice

Le parti Mouvement de Régénération Nationale (MORENA) et ses alliés auraient obtenu 9 postes de gouverneurs sur les 15 en lice aux élections de dimanche, selon les résultats officiels diffusés ce lundi.

Selon le programme de résultats préliminaires des élections (PREP) de l'Institut National Electoral (INE), dans 3 états les résultats sont serrés et il est difficile de dire quia gagné.

D'après le PREP, MORENA et les partis avec lesquels il est allié ont une large avance dans les états suivants : Basse Californie, où Marina del Pilar Ávila a 48,38% des bulletins valides et Basse Californie Sud (Manuel Castro, 46,63%),Colima, avec Índira Vizcaíno (32,99%), Guerrero, avec Evelyn Salgado (46,90%) et Nayarit, avec Miguel Ángel Navarro (50,56%), Sinaloa, avec Rubén Rocha (55,95%), Sonora, avec Alfonso Durazo (51,39%), Tlaxcala, avec Lorena Cuéllar (47,85%) et Zacatecas, avec David Monreal (48,47%).

L'opposition aurait gagné dans 3 états : Chihuahua avec Eugenia Campos (candidate pour le PAN et le PRD), avec 45,98% des voix, dans le Nouveau León, Samuel García (du Mouvement Citoyen) a gagné avec 37,25% et à Querétaro, Mauricio Kuri González, (du PAN), avec 55,8%.

Les endroits où la compétition est très serrée sont : Michoacán, Campeche et San Luis Potosí.

A Michoacán, Alfredo Ramírez, candidat de MORENA et du Parti du Trabail (PT), a obtenu 41,2% des voix et Carlos Herrera, le candidat de l’alliance Va por México, 39,8%.

A Campeche, Christian Castro, de Va Por México, a obtenu 32,7% des voix et Layda Sansores, de Morena et du PT, 32,8%.

A San Luis Potosí, le candidat du parti Vert et du PT, José Gallardo, a obtenu 35,2% des voix et César Pedroza, du PAN, du PRI et du PRD, 33,3%.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

