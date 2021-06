Nicaragua : Les Etats-Unis cherchent à intervenir dans les élections 

La communauté internationale rejette les actions des Etats-Unis contre le peuple nicaraguayen et appelle à respecter la souveraineté du pays. Le Nicaragua considère que Washington cherche à faire obstacle à un modèle de développement souverain, inclusif, populaire qui laisse derrière lui la pauvreté.

Le président de l'Assemblée Nationale du Nicaragua, Gustavo Porras Cortés, a déclaré mercredi que le peuple n'acceptera pas que les Etats-Unis (USA) ou un autre pays étranger déterminent l'avenir du pays.

En analysant les récentes mesures restrictives unilatérales imposées par la Maison Blanche au Gouvernement du président Daniel Ortega, le Parlement a estimé que l'appétit des Etats-Unis pour le contrôle du pays se manifeste une nouvelle fois.

Il s'agit d'une lutte historique qui dure depuis 170 ans pendant lesquels Washington a envahi le Nicaragua 12 fois et « dans laquelle nous avons vaincu parce que notre peuple soutient l'indépendance, l'autodétermination et la souveraineté, » a dit le député.

Outils d'ingérence

La semaine dernière, le Département du Trésor des Etats-Unis a annoncé de nouvelles mesures illégales et unilatérales de pression sur le Gouvernement nicaraguayen. Pour le journaliste nicaraguayen Wiliam Grigsby Vado, l’adoption de ces mesures de représailles fait partie d'une stratégie de Washington destinée à affaiblir le Gouvernement du Nicaragua à cause de sa politique indépendante des intérêts étasuniens.

Le directeur de Radio La Primerísima considère que le financement ouvert et total des activités politiques et le montage d'une campagne de propagande dans les médias corporatifs et sur les réseaux sociaux sont d'autres outils d'ingérence de la Maison Blanche.

Pour lui, cette campagne est destinée à « semer la haine et l'idée que les Etats-Unis sont les sauveurs du Nicaragua. » C'est important pour que les candidats proches de leur politique gagnent les élections générales de novembre prochain.

Il a souligné que cette campagne a débuté à partir de l'arrestation de Cristiana Chamorro que les médias occidentaux décrivent comme la personnalité de l'opposition qui aleplus de chance de gagner ces élections.

Grigsby Vado précise que Chamorro n'a pas été choisie comme candidate par son parti pour ces élections et qu'elle est accusée de blanchiment d'argent.Il rappelle que sur ses comptes bancaires se trouvent 7 000 000 de $ en provenance des Etats-Unis.

Il dit aussi que les médias occidentaux occultent le fait qu'un récent sondage de l'institut étasunien CID Gallup révèle que le président Daniel Ortega a 3 fois plus de soutien populaire que n'importe quel opposant.

De la violence à l'intervention dans les élections

Grigsby Vado pense que les Etats-Unis ont échoué en utilisant la violence pour interrompre le développement politique et la croissance économique du Nicaragua car le peuple a déjoué la tentative de coup d'Etat qui s'est déroulée d'avril à juillet 2018.

Il affirme que contrairement à ce qui était prévu par la Maison Blanche, l'Armée et la Police Nationale nicaraguayennes non seulement ne se sont pas jointes à la tentative de coup d'Etat mais ont démantelé les groupes armés que Washington avait aidé à organiser dans le pays.

Le journaliste affirme qu'après cette défaite, les Etats-Unis ont décidé d’intervenir dans les élections générales du 7 novembre prochain lors desquelles le Président du pays et les députés de l'Assemblée Nationale seront élus.

Selon Porras Cortés, Washington pair des mercenaires pour faire obstacle à un modèle de développement politique et économique souverain, pensé en faveur du peuple et destiné à laisser derrière la pauvreté.

Il précise que les autorités nicaraguayennes ne répriment pas les candidats et qu'en réalité, elles démantèlent un plan de déstabilisation construit par la Maison Blanche grâce à des mercenaires qui ont des conduites antipatriotiques et cherchent à se présenter comme des candidats aux élections.

Il rappelle que fin 2020, la loi de Défense des Droits du Peuple à l'Indépendance, à la Souveraineté et à l'Autodétermination pour la Paix a été approuvée. A ce sujet, le député sandiniste Wilfredo Navarro souligne que cette loi s'applique à des gens qui ont demandé publiquement l'intervention des Etats-Unis pour obtenir une charge politique qu'ils n'ont pas pu obtenir par le vote populaire.

