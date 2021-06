Pérou : 2 recours pour annuler les élections rejetés

2 recours destinés à renverser le processus électoral ont été rejetés par les autorités compétentes alors que des vois s'élèvent dans lepays pour demander que le Jury National des Elections (JNE) proclame Pedro Castillo vainqueur.

Dans le premier cas, le second tribunal constitutionnel de la cour supérieure de justice de Lima a déclaré irrecevable le recours en nullité du second tour des élections qui avait été fait par Javier Villa Stein contre le Jury National des Elections et le Bureau National des Elections (ONPE).

Villa Stein alléguait que les droits fondamentaux avaient été violés ainsi que le droit de choisir ses autorités et la tutelle judiciaire qui sont compris dans la Constitution.

D'autre part, le 11 ème tribunal constitutionnel de Lima a déclaré irrecevable le recours en habeas data interposé par Force Populaire contre l'ONPE dans lequel elle demandait la liste des électeurs par bureau de vote utilisée au second tour des élections.

Selon la résolution, Milagros Takayama n'a pas prouvé formellement qu'elle était la représentante légale de Force Populaire car elle n'a présenté aucun document qui l'accrédite.

On lui a accordé 3 jours pour résoudre le problème sous peine de clore le dossier.

L'Association Internationale des Spécialistes du Pérou (AIP) composée d'enseignants de différents pays qui étudient la culture du Pérou a demandé aux autorités électorales de proclamer Pedro Castillo président.

Les intellectuels, qui travaillent dans des universités étrangères, ont pris position dans un communiqué dans lequel ils affirment leur profond respect des institutions démocratiques.

« Le décompte des voix du 6 juin 2021 et le contrôle des procès-verbaux contestés étant terminés, avec un résultat en faveur du candidat Pedro Castillo, le Pouvoir Electoral doit proclamer le vainqueur légitime du ballotage aux élections présidentielles pour le bien et la tranquillité du Pérou. »

La proclamation du prochain président a été retardée par la suspension de l'un des 4 membres du jury électoral qui ne peut achever de traiter les recours en nullité déposés par Keiko Fujimori.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

