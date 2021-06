Pérou : Castillo demande de ne pas céder aux provocations 

Le candidat à la présidence Pedro Castillo, qui devance son adversaire de Force Populaire Keiko Fujimori au second tour des élections de ce dimanche au Pérou a demandé à ses sympathisants de ne pas céder aux provocations.

Castillo, du parti Pérou Libre, qui a obtenu 50,2% des voix comptabilisées, a écrit mercredi dans un tweet : « Chers frères et sœurs, je remercie ceux qui continuent à résister dans la rue. »

« Ne cédons pas aux provocations de ceux qui veulent voir le chaos dans ce pays. Pour cela, je lance un appel à la paix et au calme. Continuons à rester fermes dans cette lutte finale qui est celle de tous les Péruviens ? »

Ce jeudi, Castillo a 71 441 voix de plus que Keiko Fujimori sur 99,998% de sbulletins dépouillés et 99,129% des bulletins comptabilisés.

La candidate de Force Populaire Keiko Fujimori, fille de l'ex-président Alberto Fujimori (1990-2000) a annoncé mercredi qu'elle demandait l'annulation de quelques 200 000 voix dans les régions où Castillo est largement en tête.

Elle a déclaré que 802 procès-verbaux présentaient soi-disant des irrégularités et qu'il y avait eu des "fraudes de bureaux" commises par des personnalités de Pérou Libre.

Castillo reconnu au niveau international

Le Parti des Travailleurs (PT), de l'ex-présidente brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, a félicité mercredi Castillo pour sa victoire virtuelle au ballotage de dimanche dernier.

« Félicitations à Pedro Castillo, du Parti Pérou Libre, pour sa victoire aux élections présidentielles, » a écrit la dirigeants du PT, Gleisi Hoffmann, sur son compte Twitter.

Le parti espagnol Podemos a aussi célébré la victoire de Pérou Libre et a applaudi lepeuple péruvien « qui choisit de laisser derrière lui l'héritage du fujimorisme en faveur de la démocratie et de la justice sociale. Les avancées progressistes se renforcent en Amérique Latine, » a-t-il noté.

Le collectif de gauche Frente Guasu, du Paraguay, a aussi envoyé ses félicitations dans un communiqué et « notre accolade fraternelle aussi bien au professeur Pedro Castillo qu'aux milliers d'hommes et de femmes qui ont rendu possible cette victoire historique. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-pide-evitar-provocaciones-20210610-0003.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/perou-castillo-demande-de-ne-pas-ceder-aux-provocations.html