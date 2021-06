Pérou : D'anciens militaires accusés de sédition 

Le Ministère Public du Pérou a ordonné samedi l'ouverture d'une enquête contre d'anciens hauts gradés des Forces Armées pour les délits présumés de sédition, rébellion et conspiration après qu'ils aient émis un communiqué dans lequel ils parlaient d'une soi-disant « fraude » aux élections.

Dans un communiqué, le Ministère Public signale qu'un délai de 30 jours a été fixé pour l'enquête.

Dans leur lettre destinée aux commandants des Forces Armées, ils suggèrent d'agir contre la Constitution et affirment que l'actuel Gouvernement aurait favorisé un certain candidat et par conséquent, que les résultats des élections ne doivent pas être respectés.

Ils accusent également le Bureau National des Elections (ONPE) et le Jury National des Elections (JNE) d'avoir conspiré pour en pas prendre en considération les dénonciations d'irrégularités déposées par Force Populaire.

Après avoir eu connaissance de cette lettre signée par au moins 23 généraux à la retraite de l'Armée, 22 vice-amiraux à la retraite de la Marine et 18 lieutenants généraux à la retraite de l'Armée de l'Air, le président par intérim, Francisco Sagasti, a demandé au Ministère Public d'enquêter sur cette affaire, considérant que cette lettre est « une action inacceptable pour les citoyens et les Forces Armées de la Nation. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-fiscalia-investigacion-exmilitares-sedicion--20210627-0002.html

