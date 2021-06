Pérou : Des militaires à la retraite appellent à la rébellion

Inacceptable. Sans apporter aucune preuve de leurs affirmations, les signataires d'une lettre collective adressée au CCFFAA soutient qu'il existe une fraude électorale qui favorise le candidat Pedro Castillo et que si le JNE le proclame vainqueur du second tour, il ne devra pas être reconnu par l'Armée. Le ministère de la Défense considère que ce document est apocryphe et qu'il en sera pas pris en considération.

D'anciens hauts fonctionnaires de l'Armée, de la Marine et de l'Armée de l'Air et des officiers de grades inférieurs, ont envoyé une lettre au Commandement Conjoint des Forces Armées (CCFFAA) dans laquelle ils affirment qu'il existe une soi-disant « fraude électorale » et que si Pedro Castillo est proclamé vainqueur, les organisations de l'Armée ne reconnaîtront pas.

La lettre, qui évoque des faits faux, des informations incorrectes et consigné des données non vérifiées, ne sera pas prise en considération par le CCFFAA ni par les commandants généraux des organisations militaires auxquels a également été envoyé une communication écrite, ont fait savoir des sources du Ministère de la Défense.

L'une des raisons pour ne pas répondre à cette lettre est que le Ministère de la Défense a découvert qu'au moins 5 des signataires sont morts : les colonels à la retraite Luis de la Cruz Centellas et Walter Núñez Carbajal, le capitaine Alejandro Muñante Salazar et le comandante Carlos Mascaró Solís. La República a vérifié sur les registres d'identité des officiers qu'ils sont réellement morts. C'est pourquoi le ministère considère qu'il s'agit d'un document apocryphe.

Parmi les signataires se trouvent 4 généraux de division à la retraite, 17 vice-amiraux à la retraite et 27 lieutenants généraux de la FAP à la retraite. Plusieurs étaient en fonction sous le régime d' Alberto Fujimori et ont été impliqués dans des affaires retentissantes comme celle de la caisse de retraite militaire et de la police et l'achat de matériel de guerre.

Il y a aussi d'anciens chefs du CCFFAA, les vice-amiraux José Aste Daffós et Frank Boyle Alvarado et le général de division Benigno Cabrera Pino, actuellement élu au Congrès pour UPP et les ex-commandants de l'Armée sous le gouvernement d'Ollanta Humala, les généraux de division Víctor Ripalda Ganoza y Ricardo Moncada Novoa, tous à la retraite.

Sans apporter aucun preuve, et en évoquant seulement la campagne de presse fujimoriste, ils accusent le Bureau National des Elections (ONPE) et le Jury National des Elections (JNE) d'avoir conspiré pour ne pas tenir compte des dénonciations d'irrégularités au second tour et, par conséquent, de vouloir proclamer « un président illégal et illégitime, » Pedro Castillo.

« Nous pensons que les forces Armées ne pourraient accepter un chef suprême illégitimement investi et fruit d'une fraude, » ont-ils écrit.

Et les signataires demandent l'intervention « des hauts commandants militaires » pour qu'ils enquêtent et empêchent « que la plus haute autorité du pays soit désignée de manière illégale et illégitime suite à un délit. »

Ils disent même que les instituts militaires « auraient le droit dfe désobéissance et par conséquence de ne pas reconnaître comme président et chef suprême de l'Armée une personne nommée en violant la Constitution. »

« Il est inacceptable que ces militaires à la retraite d'adressent au pays. Cela confirme ce que certains soupçonnaient et moi, maintenant, je suis enclin à le croire. Nous somme dans une stratégie destinée à créer une ambiance d'angoisse et de provocation deplus en plus grande. C'est ce qui se passe dans les rues avec les mobilisations, des harangues, et des plantons, » a expliqué le constitutionnaliste Walter Albán qui pense que les signataires de cette lettre seraient impliqués dans une conspiration de rébellion.

« Ce que fait ce groupe d'officiers à la retraite, c'est d'inciter les commandants des Forces Armées et le chef du Commandement conjoint des Forces Armées à ne pas reconnaître le nouveau président s'il est proclamé, dans le cas où cette proclamation serait le résultat d'un rejet des recours concernant le second tour des élections, » explique le constitutionnaliste Omar Cairo.

« Il ne revient pas aux Forces Armées de dire su la procédure que réalise le Jury National des Elections est correcte ou pas. Il y a des mécanismes pour les remettre en question dans l'ordre établi et aucun ne consiste en ce que les Forces Armées examinent les résolutions du Jury National des Elections et disent qi elles sont correctes ou pas. De plus, il ne revient pas aux Forces Armées de refuser de reconnaître un président en alléguant que les recours déposés sur le second tour n'ont pas été rejetées. Nous pourrions être devant une instigation à commettre le délit de rébellion, » indique Cairo.

Les signataires de la lettre sont environ 400 officiers à la retraite de l'Armée, 600 de la Marine et 300 de l'Armée de l'Air.

Le président Francisco Sagasti a condamné cette lettre. Dans un message à la nation, il l'a qualifiée « d'action inacceptable par les citoyens et les Forces Armées de la Nation. »

« Ce qui est inacceptable, c'est qu'un groupe de retraités des Forces Armées cherche à inciter les hauts commandants de l'Armée, de la Marine et de l'Armée de l'Air à briser l'état de droit. En tant que président constitutionnel de la République, je condamne cette sorte de communications qui non seulement sont contraires aux valeurs et à la démocratie mais sont également des actes contraires à la Constitution et aux lois, » a-t-il déclaré.

Et il a ajouté qu'il « avait demandé à la ministre de la Défense (Nuria Esparch) de transmettre ces lettres au Ministère Public pour qu'il réalise les investigations nécessaires pour déterminer d'éventuelles conduites préjudiciables à l'ordre constitutionnel et qu'il établisse les responsabilités respectives. »

Et le Président a conclu : « En tant que chef suprême des Forces Armées et de la Police Natioanle du Pérou, je garantis la neutralité et j'exige qu'elle soit respectée. J'exhorte les citoyens à rester calmes et sereins dans les moments difficiles que nous vivons à quelques jours de la commémoration du bicentenaire de notre indépendance. »

