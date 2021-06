Pérou : Des milliers de manifestants dans la rue en soutien à Pedro Castillo

Des milliers de Péruviens sont sortis samedi dans la rue pour défendre la démocratie et le candidat Pedro Castillo, du parti Pérou Libre qui a gagné le second tour des élections, le 6 juin.

« Ils nous ont tout volé sauf la mémoire, » était l'un des slogans criés par les manifestants qui agitaient le drapeau du pays, selon le récit de la correspondante de Telesur, Verónica Insausti.

Elle a indiqué que des délégations de tout le pays avaient rejoint la marche en défense de la démocratie.

Sur 100% des bulletins comptabilisés, le Bureau National des Elections (ONPE) a indiqué que le candidat de Pérou Libre, Pedro Castillo, avait obtenu 50,12% des voix, c'est à dire 8 835 579 voix et la candidate d'extrême-droite du parti Force Populaire, Keiko Fujimori, 49,87% des voix, c'est à dire 8 791 521 voix.

Le Jury National des Elections (JNE) qui doit proclamer le président élu, a lancé un appel au calme et a demandé qu'on lui donne quelques jours pour finir de réviser les procès-verbaux contestés. Il espère avoir fini au début de la semaine prochaine.

Samedi, le JNE a fait savoir que 943 recours en nullité présentés par Force Populaire avaient été rejetés car considérés comme irrecevables et sans fondement.

Fujimori,peut encore déposer un recours en hábeas data pour accéder aux cahiers d'émargement. D'autre part, un ex-juge proche de la fille de l'ex-président Alberto Fujimori a déposé un recours destiné à ce que tout le second tour soit déclaré nul et non avenu.

