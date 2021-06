Pérou : Idiotie impérialiste

Ángel Rafael Tortolero Leal

J'évoque dans d'autres articles la structure manipulatrice que constitue le discours de la droite conservatrice soumise aux ordres de l'empire.

Mais je dois reconnaître que le sujet n'est pas épuisé en identifiant ses éléments constitutifs et en démontrant « ses énormités prédatrices » contre la vérité prouvée car les récits discursifs de cette droite s'assupment eux-mêmes comme un état naturel de normalité inné dans la sociéta et immuable face au contrôle de l'ordre social que l'occidental hégémonique impose à feu et à sang dans ses processus de sécularisation, de dévastation et de domination de la conscience collective de ceux qui les suivent.

Ainsi, le message émerge comme naturel du plus profond de l'idiotie illustrée par sesporte-parole et c'est le même dans tous les processus d'élections en Amérique : chanson et répétitif mais cohérent avec ses objectifs malveillants :

Refuser la proposition de formation de tout modèle alternatif au capitalisme. Discréditer l'augmentation du pouvoir du peuple, l'agriculture urbaine, le développement endogène, les collectifs et toute forme d'organisation du pouvoir populaire. Refuser l'ordre constitutionnel des modèles d'Etat alternatif aux dogmes imposés par le modèle libéral bourgeois et non respect de la légitimité des Gouvernements progressistes qui le constituent. Exacerber les bienfaits du marché libre et de la propriété privée au détriment des autres formes de propriété. Faire taire par la violence les voix dissidentes et le droit à la protestation..

Que celui qui a besoin de preuves prenne un peu de temps et regarde lesmillions de messages qui circulent sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche ou simplement regarde et écoute les programmes d'opinion et d'information sur les chaînes privées et sur leurs réseaux du Canada à l'Argentine et il verra que tous, sans exception, continuent à les obstruer avec les mêmes préceptes discursifs pour tenter désespérément de discréditer l'être social collectif ou communal que proposent les majorités. A

Ainsi opèrent ces médias doctrinaires de droite malgré leurs continuelles défaites face à la réalité. Ils insistent pour discréditer tout courant politique qui leur soit pass soumis si ce n'est à cause de la violence qu'ils inspirent à leurs sympathisants intoxiqués, nous ririons à gorge déployée car les récits infâmes tombent d'eux-mêmes et il n'y a pas de preuve du contraire.

Bon, les objectifs stratégiques des médias hégémoniques sont teintés de sang et de souffrance. C'était ainsi au XX ème siècle quand ils contrôlaient tous les gouvernements de la région sauf ceux de Cuba et du Nicaragua et il en est ainsi XXIème siècle avec 2 fois plus de méchanceté.

Dans ce cadre, nous pouvons citer comme exemple les élections au Pérou. Là, lepeuple a élu Pedro Castillo et les médias n'ont pas épargné leurs efforts pour discréditer l'humble instituteur et les peuples organisés qui, fatigués de l'opprobe traditionnelle des gouvernants antérieurs, cherchent à préserver leur histoire et leur droit à l'autodétermination.

Nous sommes dans une guerre mortelle qui utilise les symboles du message dans lesd médias comme arme tout en refusant de reconnaître les processus démocratiques quand la droite perd les élections.

Aujourd'hui, le monde est à la merci de milliosn de messages, pour laplupart des compositions idylliques qui transportent celui qui les reçoit des endroits qui ne sont pas réels pour implanter dans sa conscience l'envie d'un état de confort illusoire qui promet l'exclusivité, la distance et la distinction face à ses égaux.

De là que chaque téléphone portable, par exemple, est une source de message et que chaque réseau, chaque appli et les programmes informatiques sont une fabrique de rêves sans aucune mesure, pour la plupart impossibles à atteindre pour les travailleurs mais pas inoffensifs pour autant judicieux et naturels.

Heureusement, cette époque est celle des peuples. C'est l'heure des changements substantiels et profonds. La Colombie est dans la rue, le Chili construit sa nouvelle Constitution, la Bolivie renforce la diversité plurinationale, l'Argentine reprend le chemin de la raison sociale, le Pérou renaît de ses cendres, le Mexique est stable et avance alors que le Venezuela, Cuba et le Nicaragua résistent et renforcent leurs processus.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/peru-idiotez-imperialista/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/perou-idiotie-imperialiste.html