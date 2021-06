Pérou: Keiko Fujimori joue la carte de l'OEA 

Par Carlos Noriega

Sans présenter de preuves de fraude, la droite espère que Luis Almagro acceptera de faire un audit du second tour.

Lundi, la fille de l'ex-dictateur Alberto Fujimori a laissé au Palais du Gouvernement une lettre adressée au président Francisco Sagasti lui demandant de convoquer l'OEA pour qu'elle fasse un audit du processus électoral. Jusqu'à présent, le Gouvernement péruvien n'a pas répondu.

Le fujimorisme et ses alliés disent qu'ils ne reconnaîtront pas la victoire de Castillo ni la légitimité du prochain Gouvernement si sa demande d'audit n'est pas acceptée.

La proclamation officielle de Castillo en tant que président élu pourrait avoir lieu la semaine prochaine ou vers la fin de cette semaine si le processus s'accélère mais tout sera retardé s'il y a un audit de l'OEA, ce que certains experts considèrent comme hautement improbable.

La droite espère que l'OEA rejoue au Pérou le rôle qu'elle a joué en Bolivie et donne son aval à un coup d'Etat. Les conseillers de la candidate de droite ont annoncé un voyage à Washington pour rencontrer le secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains, Luis Almagro, et lui demander d'intervenir dans les élections péruviennes. Que l'OEA accepte de réaliser un audit impliquerait qu'elle ne reconnaîtrait pas les rapports de sa propre mission d'observateurs qui ont confirmé le fait que les élections péruviennes ont été propres et légitimes. Ce serait un scandale. Toutes les autres missions d'observation ont aussi fait des rapports certifiant le bon déroulement des élections. L’Union Européenne, le Gouvernement des Etats-Unis, des Gouvernement de la région comme celui de l'Argentine, entre autres, se sont prononcés en faveur de la légitimité de ces élections.

Des porte-parole de la droite ont admis qu'ils n'ont pas de preuves d'une fraude mais continuent à dire qu'il y a eu des irrégularités : « Nous n'avons pas de preuves de la fraude, » a reconnu l'ex-ministre Dante Córdova, l'un des principaux porte-parole de al droite qui dénoncent la fraude et demandent l'intervention de l'OEA.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/peru-keiko-fujimori-juega-la-carta-de-la-oea-en-bolivia-otra-vez-luis-almagro-en-danza/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/perou-keiko-fujimori-joue-la-carte-de-l-oea.html