Pérou : L'Armée confirme son soutien aux institutions 

Les Forces Armées du Pérou ont émis un communiqué pour réaffirmer leur soutien à l'ordre constitutionnel et se dissocier des bruits qui courent sur un coup d'Etat dans le pays qui continue à ne pas sacoir qui sera son prochain président.

« Nous déplorons l'utilisation politique des Forces Armées car cela non seulement porte atteinte à ses institutions mais provoque de l'inquiétude, de l'angoisse et la division à un moment où le pays a besoin d'uité et de calme, » a affirmé le minsitère de la Défense dans un texte publié lundi.

Il souligne, à propos de la déclaration faite par d'ex-hauts fonctionnaires des Forces Armées qu'elle « ne représente pas lesForces Armées mais seulement l'opinion des personnes qui l'ont signée. »

Et il signale que les Forces Armées ont joué « un rôle exemplaire » dans les élections présidentielles « en garantissant le libre exercice du droit de vote, en protégeant les fonctionnaires électoraux (...) Leur mission, dans ces élections, a étéaccomplie.

Enfin, les Forces Armées soulignent qu'elles sont « respectueuses de l'ordre constitutionnel et ne sont pas une institution délibérante (…) Nous respectons et renfoçons les institutions. »

Les Péruviens sont allés aux urnes le 6 juin dern ier pour le second tour des élections présidentielles. Le décompte officiel des voix place le candidat du parti Pérou Libre, Pedro Castillo, à la première place mais le Jury National Electoral n'a ps encore proclaré officiellement les résultats car il reste encore des recours à traiter.

