Pérou : L'OEA tape sur les doigts des fujimoristes qui demandent un audit

La Mission d'Observation de l’Organisation des Etats Américains (OEA) a affirmé que les autorités électorales du Pérou ont fait elur travail « dans le respect de la loi et des règlements en vigueur. »

L'organisme a fait cette déclaration jeudi après que les alliés de Keiko Fujimori aient demandé le soutien de l'OEA pour la réalisation d'un audit international des élections péruviennes.

Il faut signaler que la mission de l'OEA avait aussi écarté le fait qu'il y ait eu à ces élections de graves illégalités, ce qui contredit les dénonciations de fraude faites par Fujimori.

Dans un récent communiqué, l'OEA reconnaît le travail du Jury Spécial des Elections (JEE) qui traite les procès-verbaux sous observation et du Jury National des Elections (JNE) qui traite les demandes de nullité et les plaintes.

Ils assurent que « ces procédures ont été réalisées dans le respect de la loi et des règlements en vigueur. »

Elle évoque aussi la frécente démission du magistrat Luis Arce Córdova du JNE qu'elle qualifei « d'insolite » car elle survient dans un moment si délicat du processus électoral. » Et elle ajoute qu'elle suit l'affaire et invite à remplacer Arce pour qu'on puisse respecter « le devoir constitutionnel et les délais électoraux. »

« La mission continuera à observer le déroulement du processus électoral jusdqu'à la proclamation des résultats par le JNE. »

