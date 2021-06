Pérou : Le décompte des voix continue 

Bien que le Bureau National Electoral (ONPE) ait traité 100% des procès-verbaux du second tour des élections présidentielles, et que Pedro Castillo reste en tête, seuls 99,572% des bulletins ont été comptabilisés.

Face à l'absence de clarté de l’organe électoral, il est important de connaître la différence entre les procès-verbaux traités et les procès-verbaux comptabilisés.

Les procès-verbaux traités sont ceux qui sont enregistrés dans le système de décompte électoral et qui, en plus, ont été informatisés et vérifiés. Ces procès-verbaux se classent en 4 sortes : procès-verbaux normaux, à vérifier, avec demande de nullité ou avec des votes contestés.

Par contre, les bulletins comptabilisés sont ceux qui ont été ajoutés au décompte général. Sur les bulletins comptabilisés, 179 ont été annulés par décision et 6 bureaux de vote n'ont pas été installés.

Si le bulletin traité est déclaré normal, il n'y aura pas d'objections et il doit être comptabilisé dans le système de décompte général. Au second tour, quelques 85 937 procès-verbaux ont été considérés comme normaux.

Si le procès-verbal est considéré comme à vérifier, c'est parce qu'il revient aux bureaux électoraux décentralisés (ODPE) de s'en occuper et ils ne peuvent pas être comptabilisés dans le système de décompte général.

S'il reste dans cette catégorie, il devra avoir les caractéristiques suivantes :

ne pas contenir de données incomplètes,

ne pas contenir d'erreurs matérielles,

ne pas présenter de caractères, de signes ou de graphies illisibles qui ne permette pas son utilisation dans le décompte rapide

ne pas présenter de signatures.

Sur les plus de 86 400 procès-verbaux, on a envoyé au Jury National des Elections (JNE) quelques 369 documents pour achever le décompte des voix, selon le site de l'ONPE.

Selon le Jury National des Elections, la nullité d'un bulletin est présentée devant le Jury Electoral Spécial (JEE), ce qui doit obligatoirement être fait pendant l'élection. Il n'est présenté au JNE qu'en en cas d'appel.

Sur l'ensemble des certificats envoyés, 197 ont été contestés, 58 contenaient des erreurs matérielles, 22 étaient illisibles et 33 incomplets. On n'a pas rapporté de procès-verbaux avec des demandes de nullité ni de procès-verbaux égarés, abîmés ou sans données mais 23 n'avaient pas de signatures et 36 de ceux qui ont été remis au JNE avaient plusieurs problèmes.

