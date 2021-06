Pérou : Le Jury National des Elections proclamera les résultats quand les recours auront été examinés 

Le Jury National des Elections proclamera les résultats officiels des électiosn présidentielles après avoir examiné tous les recours sur les procès-verbaux sous observation et les demandes de nullité.

Pour cela, depuis lundi 14 juin, il réalise des audiences publiques lors desquelles il entend les arguments des parties et ensuite, il transmet en direct ses sessions de délibération et de vote sur les recours pour donner le plus de transparence possible à ses décisions face aux citoyens.

Les résolutions sur les recours sont remises au Jury Electoral Spécial (JEE) pour que celui-ci, à son tour, les envoient aux bureaux électoraux décentralisés (ODPE) correspondants pour qu'ils elles entrent dans le décompte des résultats, le cas échéant.

Pedro Castillo affronte encore les recours déposés par Fujimori qui lance des accusations de fraude avec peu de preuves et cherche à faire annuler les résultats de 151 bureaux de vote.

