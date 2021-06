Pérou : Pas de fraude 

Le président du Pérou, Francisco Sagasti, a fait savoir que les rapports des organismes électoraux sur le second tour des élections présidentielles rendent compte d'un processus qui s'est déroulé dans l'ordre et calmement, sans rien qui justifie qu'on puisse parler de fraude.

« Jusqu'à présent, tous ce que nous rapportent les institutions chargées de laprocédure électorale, c'est que ces élections se sont déroulées dans l'ordre et calmement, sans aucun contretemps qui justifie d'employer le bien grand mot de fraude. »

Le Président a demandé aux candidats qui se sont affrontés au second tour, Keiko Fujimori de Forza Populaire et Pedro Castillo de Pérou Libre, d'attendre les résultats officiels et d'éviter ainsi un lcimat de tension qui n'est ni nécessaire ni bienvenu.

Sagasti a rappelé que le rôle d'un chef d'Etat est de faire que le pays conserve sa sérénité et son calme dans des moments difficiles et complexes :

« Le rôle d'un chef d'Etat est de faire que le pays conserve sa sérénité et son calme dans des moments difficiles et complexes, c'est pourquoi, je me mets en contact avec plusierus personnes qui ont des contacts avec les 2 candidats. Ma demande a été la même pour les 2 : faire baisser les tensions et attendre les résultats officiels. L'une de ces personnes est Mario Vargas Llosa. »

De plus, il a révélé qu'à 16H00, heure locale (11H00 GMT), il rencontrera la mission d'observateurs de l’Organisation des Etats Américains (OEA) pour recevoir son rapport sur les élections de dimanche dernier.

« Je ne laisserai asser aucun mensonge ni aucune déformation de mesparoles et de mes actions par les ennemis de la démocratie. Je continuerai à faire des efforts pour rechercher ce qui es tle mieux pour notr epays. Et je le ferai jusqu'à la dernière minute de mon mandat. »

Et il a affirmé que les rapports des autres orgnaismes électoraux et des autres missions d'observation des élections auxquels il a eu accès avant ou après le second tour indiquent que ces élections se sont déroulées proprement et de façon transparente.

« Je ne vois aucune raison pour laisser entendre que ce processus soit souillé et j'ai une totale confiance dans l'autonomie et l'efficacité des autorités électorales, » a-t-il déclaré.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

