Pérou : Pedro Castillo rencontre des maires de tout le pays

Pedro Castillo a rencontré 600 maires du pays lors d’une réunion de l'Association des Municipalités du Pérou dans le district de Cieneguilla.

« La rencontre avec les maires des différents districts de notre Patrie a été très gratifiante. Nous avons coordonné des actions d’organisation pour développer une Patrie démocratique grande et prospère, » a-t-il déclaré dans son discours prononcé devant 600 maires du pays.

« Nous sommes là, en commençant par les villages les plus éloignés dont on a voulu annuler le vote de l'homme qui est là-bas, dans le dernier recoin du pays. Nous ne sommes pas là pour déstabiliser, diviser ni porter atteinte à la démocratie, au contraire, nous cherchons à la renforcer dans tous les domaines. »

« En ce moment, les habitants ne pensent pas à la politique, ils pensent à se procurer du pain, ou à la façon d'avoir un centime dans son porte-monnaie. On en peut rien y changer si nous ne donnons pas la priorité au plus agréable,au plus sacré, au plus urgent qui est la santé. »

A un autre moment, il a indiqué que le pays ne peut pas rester « un exportateur primaire » et il a dit qu'il espérait que toutes les municipalités et tous les gouvernements régionaux s'uniraient pour aider le pays « à gérer ses propres technologies pour enseigner sa médecine et à ne pas mendier un vaccin parce que nous, les Péruviens, sommes capables de le faire. »

« Je vous demande de nous mettre d'accord avec toutes les municipalités du pays, avec tous les gouverneurs, pour affronter ce gros problème et pour que vous nous aidiez, en tant que maires, à ce que soit créé au Pérou un ministère de la Science, de la Technologie et de la Recherche pour que le Pérou gère sa gérer technologie pour qu'il enseigne sa médecine et ne mendie pas un vaccin parce que nous, les Péruviens, sommes capables de le faire, nous sommes intelligents, nous sommes entreprenants. »

