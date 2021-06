Pérou : Recours rejetés, Castillo appelle à bâtir un Pérou vraiment Libre 

Lima, 20 juin (RHC) L’enseignant rural Pedro Castillo, pour beaucoup le président élu du Pérou, a appelé aujourd’hui à forger un pays libre d’inégalités et d’injustices, après deux semaines d’attente de la proclamation du nouveau chef d’état.

Dans un message pour la Fête des Pères, il a dit que de nouveaux temps viendraient 'et ensemble, nous obtiendrons un Pérou libre d’inégalités et d’injustices, un Pérou vraiment', a-t-il dit en faisant allusion au nom du parti qu’il représente, le parti Pérou Libre.

'Mon salut et ma reconnaissance à tous les Pères du Pérou et du monde pour avoir été un guide et un exemple. À tous les pères qui luttent et travaillent dur pour leur famille et le pays', a-t-il ajouté sur Facebook.

Il a également exprimé son admiration pour les pères qui quittent leur foyer pour défendre le vote du peuple en participant à des manifestations citoyennes, dans une lutte qui a commencé le 6 juin dernier, journée du second tour des présidentielles.

D’autre part, Castillo a souligné que des centaines de milliers de compatriotes de tout le pays, lors de marches et de rassemblements de masse, ont manifesté contre des manœuvres et des approches visant à contrecarrer ou à retarder à des fins déstabilisatrices ou à des fins de coup d’État sa proclamation en tant que nouveau président.

'Ils ont démontré que quand le peuple s’unit pour défendre sa dignité, avec joie et fermeté, il n’y a pas de mafia ni de menace de coup d’État qui puisse l’arrêter, aucune manœuvre ne va faire fléchir sa volonté de changement', a-t-il ajouté.

Entre-temps, le Jury National des Élections (JNE) a consacré une journée à analyser les appels des avocats de la néolibérale Fujimori afin de faire annuler les résultats de nombreux bureaux de vote des zones rurales andines, où Castillo a obtenu une forte majorité.

Ces recours ont été rejetés dans leur intégralité par les jurys électoraux provinciaux, au motif qu’ils étaient tardifs ou infondés, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas fondés sur les motifs de nullité prévus par la loi et n’étaient pas étayés par des éléments de preuve.

La candidate Fujimori cherche avec les demandes de nullité inverser le résultat de l’ONPE qui place en premier lieu Castillo avec une marge d’avance de plus de 44 mille voix.

Le Jury électoral spécial de Lima Centre 1 a admis avoir été saisi de 11 recours en nullité tardifs 'face aux contestations et aux attentes des citoyens concernant des allégations de fraude aux bureaux de vote', mais les a déclarés sans fondement légal.

Source Prensa Latina

