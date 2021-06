Pérou : Rumeurs de fraude et campagnes de discrédit 

Le second tour des élections présidentielles arrive et la campagne électorale s'achève au milieu d'insinuations et de messages visant à discréditer les organes publics chargés du processus.

La campagne électorale a été marquée par une infinité de messages de discrédit et d'insinuations de fraude en provenance principalement de groupes extrémistes qui ont mis en place sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux des comparaisons dévalorisantes entre la politique péruvienne et celle d'autres Gouvernements de la région et du monde.

Ces actions ont été récemment dénoncées par le parti Pérou Libre qui désigne directement les médias comme participant à un éventuel coup d'Etat contre la démocratie dans le pays.

Parmi les rumeurs de fraude, le court court sur les réseaux sociaux que des morts seraient inscrits sur les listes électorales. Les autorités électorales s'en sont occupé mais le président du Conseil National Electoral (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, a déclaré à un média local qu'il considère ces rumeurs de fraude électorale comme une fatalité destinée à semer le doute sur les résultats des élections.

« C'est un grave délire de parler de fraude en ce moment et c'est porter atteinte à la démocratie, semer le doute dans le but final de ne pas reconnaître les résultats, » a-t-il déclaré.

