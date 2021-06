Pérou : Un directeur de médias ordonne de favoriser Keiko Fujimori

La vérité apparaît au grand jour. Les journalistes d'América TV et de Canal N dénoncent le fait que le rédacteur en chef, Gilberto Hume, a agi et ordonné de favoriser la candidate à la présidence Keiko Fujimori et violé clairement la liberté d'expression et d'information.

Non seulement Hume a donné une meilleure couverture à Fujimori qu'à son adversaire et lui a organisé une interview sans coordination préalable mais il a censuré des reportages contre elle et coupé des déclarations qui ne lui étaient pas favorables.

Pour ces « actes graves, » les directeurs du groupe La República ont demandé au tribunal d'éthique du Conseil de la Presse péruvienne d'engager uen enquête immédiatement pour freiner cet abus « par l'autocensure. »

Les faits

Comme on s'en souvient, Gilberto Hume avait remplacé Clara Elvira Ospina, licenciée abruptement après avoir dit à Keiko Fujimori qu'elle serait impartiale et donnerait la même couverture aux 2 candidats au second tour.

Après cette nomination, les journalistes d'América TV et de Canal N ont commencé à violer de façon évidente la liberté d'expression et d'information pour tenter de favoriser Fujimori.

Les journalistes de « Quatrième Pouvoir, » le supplément dominical d'América Noticias ont envoyé 2 lettres aux directeurs, le 11 zt le 24 mai, pour dénoncer ces faits mais rien n'a été fait.

Dans cette dernière lettre, on peut lire que loin de s'occuper de ces dénonciations, « le rédacteur en chef, monsieur Gilberto Hume, a indiqué ouvertement que la candidature de Pedro Castillo inquiétait l'entreprise » et que Castillo « lui semblait être un danger pour la démocratie et la liberté et qu'il fallait prendre parti contre lui. »

Ensuite, les journalistes décrivent les différentes occasions auxquelles Hume a mis en avant Keiko Fujimori et réduit la présence de Castillo, en violation flagrante des principes directeurs des programmes de presse.

La productrice générale d'América Noticias, Carola Miranda, et le producteur de Canal N, Carlos Fonseca, ont aussi envoyé une lettre au directeur pour rejeter ces actes.

Rien de tout cela n'a été corrigé, c'est pourquoi maintenant, les représentants du Groupe La República à la direction de Plural TV, l'entreprise qui possède Canal 4 y Canal N, ont demandé l'intervention du tribunal d'éthique.

La lettrte envoyée par les représentants du Groupe La República est adressée au président du tribunal, Diego García Sayán, et l'appelle instamment à se prononcer sur ces faits.

« Cas actes graves doivent êtrte immédiatement corrigés par l'autocorrection » parce qu'ils « portent gravement atteinte à la liberté d'expression et d'information, » y est-il écrit.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

NOTE de la traductrice:

Ceci dit, à cette heure, Pedro Castillo est toujours en tête sur 99,79% des bulletins dépouillés avec 50,20% des voix contre 49,79% pour la candidate favorite de ce réacteur en chef ... qui semble bien s'être donné beaucoup de mal pour rien!...

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/peru-director-de-america-tv-y-canal-n-ordeno-favorecer-a-keiko-fujimori/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/perou-un-directeur-de-medias-ordonne-de-favoriser-keiko-fujimori.html