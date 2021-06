Venezuela : COVAX ne livre pas les vaccins payés depuis le mois d'avril

Caracas, 8 juin (RHC) Le président Nicolas Maduro a assuré que le système COVAX avait une dette envers le Venezuela et il a critiqué le retard dans la livraison de doses de vaccins au pays bolivarien.

Le chef d’état vénézuélien a dénoncé le fait que le mécanisme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), destiné à gérer les vaccins contre la COVID-19 dans les pays en développement, retarde la livraison de doses destinées à 5 millions de Vénézuéliens, bien que Caracas les ait déjà payées.

"Le système COVAX a une dette envers le Venezuela, je le dis, le Venezuela a déposé il y a longtemps, depuis le mois d’avril, l’argent et le système COVAX doit agir en conséquence", a déclaré Maduro.

Dans son allocution au cours de la journée de travail pour présenter le bilan de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, à l’origine du COVID-19, le président a déclaré que COVAX doit garantir au pays en juillet et août plusieurs millions de vaccins pour compléter le plan de vaccination massive.

Selon Maduro, le Venezuela travaille silencieusement pour obtenir des vaccins, en raison du blocus économique, financier et commercial illégal des États-Unis, par lequel ils prétendent asphyxier l’économie vénézuélienne et empêche l’accès aux médicaments pour lutter contre cette crise sanitaire.

Les États-Unis offriront 80 millions de doses de vaccins à distribuer dans le monde, soit 75 % du total par le biais du programme COVAX, dans des régions comme l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Asie du Sud et du Sud-Est et l’Afrique. Le Venezuela n’a pas été inclus dans le plan de don.

À cet égard, Maduro a déclaré jeudi que laisser le Venezuela en dehors du programme de don est une expression de haine. "Misérables, non seulement ils se livrent à la poursuite pour que personne ne vende de vaccins au Venezuela, mais, quand ils le peuvent, ils ouvrent le cœur pourri qu’ils ont pour montrer leur misère et leur haine contre les Vénézuéliens", -a-til fustigé-.

Plusieurs pays, en raison des sanctions unilatérales de Washington, ont du mal à accéder aux vaccins et d’autres fournitures nécessaires à la lutte contre le COVID-19.

Pour Caracas, tous les plans des États-Unis contre le Venezuela font partie d’un programme hostile et belliciste de Washington pour poursuivre et atteindre ses objectifs impérialistes en Amérique latine.

Le Venezuela a, maintes fois, exhorté la communauté internationale à s’attaquer à l’unilatéralisme de la Maison-Blanche qui conduit le monde dans une impasse.

Par ailleurs, président du Venezuela, a souligné les acquis des projets sociaux entrepris par le gouvernement bolivarien au cours des 20 dernières années.

Sur son compte Twitter, le président, a souligné que 'les bases des Missions socialistes sont l’expression du rôle du pouvoir populaire et de la capacité d’un gouvernement de transformer les besoins du peuple en réponses opportunes, le protégeant de la pire attaque impériale jamais commise contre la Patrie ! '.

Le chef de l’État a également souligné sur Twitter les apports du programme Accouchement humanisé, dirigé par le Ministère de la femme et de l’égalité des sexes, qui prévoit la prise en charge des femmes dès les premiers jours de la grossesse et le suivi du nouveau-né, avec le soutien de prestations sociales à la famille.

'Si nous voulons construire une humanité avec de nouvelles valeurs, il faut le faire dès le sein de la mère. En tant que fidèle défenseur des droits des femmes, je réaffirme en ce jour mon engagement de garantir un système d’accompagnement intégral avant et pendant l’accouchement', a souligné Maduro.

Le Système National de Misiones est un ensemble de programmes sociaux développés au Venezuela après l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chávez (1999-2013), qui sont toujours en vigueur sous le gouvernement actuel et qui ont été maintenus, malgré les contraintes imposées par le blocus économique des États-Unis et de leurs alliés.

Source Prensa Latina

