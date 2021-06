Venezuela : Des bateaux iraniens se dirigeraient vers le Venezuela

L’Iran et le Venezuela ont en commun, entre choses, d'être sanctionnés par le même pays : les Etats-Unis...en général, celui qui punit ne s'attend aps à ce que ses vicitmes s'unissent. Bien qu'aucune source officielle n'évoque le contenu du transport, il pourrait s'agir de combustible puisque, l'année dernière, Téhéran a envoyé des pétroliers avec de l'essence au Venezuela pour palier la pénurie de combustible dans le pays. Le Gouvernement de Donald Trump avait menacé de saisir les bateaux mais n'a pas réussi à freiner la coopération entre les 2 pays.

Certains médias étasuniens affirment que les bateaux contiennent des armes mais les autorités iraniennes, en réponse à ces accusations, ont précisé que la République Islamique ne violerait pas le droit international même si elle vendait des armes à son allié sud-américain puisque l'embargo des Nations Unies sur la vente d'armes à l'Iran et par l'Iran a expiré au mois d'octobre.

De plus, Washington s'inquiète d'un éventuel échange commercial de soi-disant armes entre les 2 pays mais élude le fait qu'il vend des armes qui sont utilisés dans les conflits du Moyen Orient déclenchés par la Maison Blanche.

Il ignore aussi le fait que le blocage de ses comptes empêche le Venezuela d'acheter des aliments, du combustible et du matériel médical comme l'a dénoncé le ministre de la Santé du Venezuela, Carlos Alvarado, en disant que le Gouvernement étasunien a volé plus de 30 000 000 000 de $ au Venezuela, ce qui l'empêche d'acheter des vaccins et des médicaments pour affronter la pandémie...

Téhéran et Caracas n'ont pas envisagé récemment de s'allier, leurs relations se sont renforcées pendant des décennies. Dès les années 8à, il y a déjà eu des rapprochements mais c'est à la fin des années 9à que le président Hugo Chávez a commencé à resserrer les liens qui se sont renforcés quand Mahmud Ahmadinejad est arrivé au pouvoir.

En 2009, les 2 présidents se osnt rencontrés plusieurs fois et ont signé plus de 270 accords de coopération dans divers domaines économiques et sociaux.

L’Iran et le Venezuela représentent, dans des régions différentes du monde, des projets révolutionnaires qui affrontent l'ordre international imposé. Contre les 2 pays, le même ennemi a utilisé le blocus, les sanctions, la déformation des structures politiques, la persécution des dirigeants et le harcèlement du mécanisme de commerce comme c'est la cas pour ces bateaux qui, en tout cas, agissent dans le cadre des accords légaux signés entre les 2 pays.

Ce n'est pas aux Etats-Unis de décider si ces bateaux peuvent naviguer dans les eaux internationales ou non mais nous savons déjà la compétence que Washington s'y entend pour décider de ce qui est correct ou non, hors de ses frontières, selon ses intérêts. Les Cubains le vivent dans leur chair depuis plus de 60 ans avec un siège qui limite leur développement économique.

Les bateaux iraniens qui ont suscité l'alarme des Etats-Unis étaient, selon certains rapports, face à la côte est de l'Afrique pendant ces derniers jours. Certaisn experts supposent qu'ils arriveront au Venezuela en juillet.

La stratégie d'isolement et de blocage utilisée par de la Maison Blanche doit tenir compte des éventuelles réactions et adpatations et dans ce cas, 2 Etats souverains ont trouvé des solutions.

(Extrait d' Al Mayadeen Español)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/11/que-pretende-ee-uu-acosando-a-barcos-iranies-con-destino-a-venezuela/#boletin20210611

