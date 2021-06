Venezuela: L'opposition attaque VTV à cause de l'émission de Diosdado Cabello 

Caracas, 10 juin (RHC) Le premier vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a rejeté aujourd’hui la position du recteur du Conseil national électoral (CNE) Enrique Márquez, qui a abusé de ses prérogatives à des fins politiques.

Au cours de son programme habituel Con el Mazo dando, transmis par Venezolana de Televisión (VTV) Cabello a remis en question la récente déclaration du vice-président du CNE sur l’ouverture d’une enquête contre la chaîne de l’État pour avoir prétendument utilisé sa programmation en faveur d’intérêts partisans.

Dans un communiqué diffusé sur le réseau social Twitter, Márquez a accusé VTV de promouvoir le processus interne du PSUV de manière partiale et a notamment mentionné l’espace conduit depuis 2014 par le dirigeant socialiste.

À cet égard, Cabello a indiqué que le vice-titulaire du CNE est un porte-parole de l’opposition vénézuélienne, qu’il n’a pas utilisé les procédures habituelles pour demander ce recours contre la télévision d’État et qu’il a prétendu agir au nom de la plus haute instance électorale alors qu’il le faisait en réalité à titre personnel.

Le chef du groupe du PSUV à l’Assemblée Nationale a assuré que la Commission de Participation Politique et de Financement de l’entité électorale a appris le procès contre VTV à travers les réseaux sociaux, tout en exhortant Márquez à respecter la dignité et l’impartialité de sa charge.

Le ministre vénézuélien de la Communication et de l’Information, Freddy Ñáñez, a remis en question la veille le ton politique du discours prononcé par le vice-président du CNE, en indiquant que le recteur Enrique Márquez avait fait deux faux pas avec ses déclarations malheureuses.

Tout d’abord, il s’est exprimé à titre personnel et il a prétendu s’engager par son geste médiatique auprès du Conseil national électoral, en plus de s’exprimer depuis son militantisme d’opposition et d’oublier son investiture, ce qui le rend un peu moins favorable au climat de coexistence politique qui règne dans le pays, a déclaré Ñáñez.

Le président de VTV a également précisé que le canal de l’État n’a reçu aucune notification formelle de la part du CNE, tout en confirmant la volonté de contribuer au renforcement des institutions républicaines.

À cet égard, le ministre a réitéré son engagement à revoir tout ce qui concerne la vie démocratique et souveraine du Venezuela, si le pouvoir électoral le demande.

Source Prensa latina

