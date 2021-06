Venezuela : L'opposition finance des bandes criminelles

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a dénoncé mardi le financement d’organisations criminelles par des sec gteurs d'opposition au Gouvernement dans le cadre d'une stratégie destinée à perturber lapaix dans des zones populaires : « Ils mettent beaucoup de dollars pour acheter des bandes criminelles et provoquer la violence dans les quartiers. »

Il a ajouté : « Nous ne nous croisons pas les bras » pour faire appliquer la justice àc eux qui « travaillent à des plans sales contre la paix dans les communautés. » Et il a souligné que les « secteurs de paix » sont pleinement opérationnels pour garantir la sécurité de la population, une action à laquelle participe activement le pouvoir populaire organisé.

« Heureusement, nous avons les « secteurs depaix », le pouvoir populaire et le pouvoir populaire et le droit à la paix seront plus efficaces que les plans sales et l'achat de bandes , la création de bandes pour attaquer le peuple innocent. »

Ces dernières semaines, les violences ont augmenté à La Vega et à la Cota 905, dans l'ouest de Caracas, à cause de bandes criminelles. Des violences graves ont aussi eu lieu à Miranda et à Bolívar où des dirigeantes communales ont été assassinées et dépecées.

A la session de ce mardi à l'Assemblée Nationale, le député Luis Romero, d'Avancée Progressiste, a protesté contre ces faits et réclamé l'interpellation de la minsitre de l'Intérieur Carmen Meléndez pour qu'elle fasse connaître ses plans destinés à faire diminuer les violences. Le président de l'Assemblée Nationale, Jorge Rodríguez, a répondu que dans le sprochains jours, des preuves des liens des dirigeants de Volonté Populaire avec les bandes qui opèrent à La Vega seront présentées.

