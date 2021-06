Venezuela : Le dialogue avec l'opposition extrémiste doit être public et télévisé

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a affirmé avoir réussi à s'asseoir à la table de dialogue de la Norvège avec l'opposition extrémiste vénézuélienne : « C'est une victoire de la Révolution. Maintenant, nous allons les amener, ces adversaires de la Révolution, sur le terrain où tout se décide : les élections. »

« Combien de fois ai-je rencontré, moi, les envoyés de la Norvège ? Quelque chose comme 15 fois... Combien de fois Héctor Rodríguez et Jorge Rodríguez se sont-ils réunis? Enfin, nous avons réussi à ce qu'ils s’assoient tous. Je veux le dialogue sur la base d'un calendrier national, au bénéfice du pays, pour regarder la vérité crue du Venezuela. » Et il a ajouté qu'il y a une délégation norvégienne « qui est au Venezuela et sert de liaison avec les différents secteurs de l'opposition, » devant laquelle il a fixé son calendrier.

Le Président a dit qu'il ne s'agit pas d'un dialogue quelconque, c'est différent. On doit envisager crument les problèmes du pays et il a réindiqué les points de son ordre du jour en y ajoutant le point 4 :

La levée immédiate des sanctions et des mesures coercitives unilagtérales imposées par l'impérialisme.

La reconnaissanc e de al Constitution et des 5 Pouvoirs Publics.

La restitution immédiate des comptes bancaires, de l'argent saisi et des actifs volés comme CITGGO et MONÓMEROS et le retour de ses richesses au Venezuela.

Nous voulons que ce soit un acte public et que l'information le concernant soit transparente : « Avec des caméras et des photos publiques, comme il se doit. Nous ne voulons plus de réunions secrètes. »

Maduro a affirmé que beaucoup d'opposants se réunissent en privé et la chose la plus importante qu'ils demandent, c'est que le dialogue soit secret : « Par exemple, la réunion de Freddy Guevara avec Torrealba, des conversations qui ont été très fructueuses mais il a été possible plus tard que je gracie Guevara. Tu sors et maintenant, tu veux être candidat, tu veux être gouverneur, ils veulent me rencontrer, ils sont fatigués de Guaidó, ils veulent inscrire leurs candidats grâce à moi parce que je suis ton président, Freddy Guevara ! »

Pour conclure, il a insisté que le fait que son Gouvernement est prêt à dialoguer : « Nous voulons aller de bonne foi au moment où tout le monde sera d'accord sur les méthodes de travail et sur les détails. Nous nous assiérons dans une ambiance de paix qui s'achèvera avec la fête électorale du 21 novembre. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

