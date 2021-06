Venezuela : Le Venezuela participe à l'ouverture de la 43ème Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique

L'Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en France a participé ce mardi à la cérémonie d'ouverture de la 43e Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, à l'invitation du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu à la Maison de la Mutualité à Paris, en présence du Premier ministre Jean Castex ; le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ; la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili ; la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal ; la ministre de la mer, Yannick Girardin ; la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Bérangère Abba ; l'ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes, Olivier Poivre d'Arvor ; ainsi que des députés, sénateurs, députés européens, scientifiques, représentants d'organisations environnementales et membres du corps diplomatique.

Le Traité sur l'Antarctique a été signé en 1959 par 12 pays (Argentine, Australie, Belgique, Chili, France, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Union sud-africaine, URSS, Royaume-Uni et États-Unis) et est entré en vigueur il y a 60 ans, en pleine guerre froide. Depuis lors, 42 autres États ont adhéré, dont le Venezuela en mars 1999.

Ce Traité vise à consacrer le « continent blanc » exclusivement à des fins pacifiques et scientifiques, à empêcher toute revendication territoriale et à promouvoir la coopération internationale, ainsi que la protection et la conservation de la faune et de la flore de ce territoire austral.

Pour le Venezuela, il s'agit d'un enjeu primordial, et en effet le cinquième objectif historique du Plan de la Patrie 2019-2025 exprime l'importance de « contribuer à la préservation de la vie sur la planète et à la sauvegarde de l'espèce humaine », en proposant l’ « éco-socialisme » comme doctrine et modèle politique et social pour atteindre cet objectif.

Dans son discours d'ouverture, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré qu'il s'agissait d'une réunion « absolument essentielle », car « nos prédécesseurs ont reconnu la nécessité de placer l'Antarctique hors de la compétition entre les puissances, au nom de la paix et de la stabilité internationale, du progrès des connaissances scientifiques et de la préservation de la biodiversité de notre planète ». Il a ajouté que « notre combat pour le climat et la biodiversité est le combat de notre siècle, et cette année est cruciale ».

La 43e Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique se tient cette année du 14 au 24 juin en France. Chaque année, il appartient à un des États partie d'organiser cette réunion. La dernière fois qu'elle s'est tenue en France ce fut en 1989.

Source :

Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/venezuela-le-venezuela-participe-a-l-ouverture-de-la-43eme-reunion-consultative-du-traite-sur-l-antarctique.html