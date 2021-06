Venezuela : Les sanctions pourraient être revues mais il y a des conditions...

Les Gouvernements du Canada, des Etats-Unis et de l’Union Européenne ont fait savoir qu'ils sont « disposés » à revoir les politiques de sanctions appliquées au Venezuela et, dans une déclaration conjointe, ont souligné qu'ils ont vu « des progrès dans la reconstruction des institutions démocratiques » du pays.

Cette information a été divulguées vendredi par le secrétaire d'Etat des Etats-Unis Antony Blinken, le haut représentant de l’Union Européenne pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité Josep Borrell et le ministre des Affaires Etrangères du Canada, Marc Garneau, dans un texte publié par le Département d'Etat sur son site.

Récemment, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, avait dénoncé le blocage par la banque suisse UBS des fonds payés par le Venezuela au mécanisme COVAX pour acheter des vaccins contre le COVID-19.

Maduro avait exigé de son homologue étasunien, Joe Biden, qu'il débloque ces ressources.

Le communiqué :

Nous continuons à être profondément préoccupés par la crise actuelle au Venezuela et par son impact dans la région et dans le monde.

La solution pacifique à cette profonde crise politique, sociale et économique doit provenir du peuple vénézuélien lui-même grâce à des négociations complètes dirigées par le Venezuela à laquelle participent tous les intéressés. Un processus de négociation complet et avec des délais concrets devrait rétablir les institutions du pays et permettre à tous les Vénézuéliens de s'exprimer politiquement à travers des élections locales, législatives et présidentielles crédibles, inclusives et transparentes.

Nous lançons un appel à la libération inconditieonnelle de tous les détenus injustmeent emprisonnés pour raisons politiques, à l'indépendance des partis politiques, à la liberté d'expression, y compris celle des membres de lapresse et à la fin des abus contre les Droits de l'Homme.

Nous souhaitons la bienvenue aux importantes et crédibles avancées destinées à rétablir les processus et les institutions démocratiques centrales au Venezuela et nous sommes disposés à réviser les politiques de sanctions sur la base d'avancées significatives dans une négociation complète.

Nous lançons un appel pour que les conditions des élections respectent les standards internationaux pour la démocratie en commençant par les élections locales et régionales programmées pour novembre 2021.

Nous continuons à nous engager à aborder la grave crise humanitaire au Venezuela et souhaitons la bienvenue à un meilleur accord entre les différents acteurs politiques au Venezuela pour permettre l'accès sans restrictions à l'aide humanitaire composée d'aliments, de médicaments et de matériel de premier secours pour combattre le COVID-19.

