Venezuela : Opération policière contre les bandes armées 

Dans une série de messages publiés sur le réseau social Twitter, la ministre de l'Intérieur du Venezuela, Carmen Meléndez, a donné des informations, samedi soir, sur l'opération réalisée le même jour dans la paroisse de La Vega, un secteur populaire de l'ouest de Caracas qui a été victime d'une recrudescence de la présence de bandes de délinquants qui opèrent depuis la Cote 905 et s'étaient approprié certaine sparties du secteur en installant des guérites de surveillance et en causant l'angoisse dans la population. Elle a signalé que 1 420 policiers ont participé à cette opération, 38 personnes ont été arrêtées et 2 policiers blessés. Ont été saisis 3 pistolets et 3 fusils de différents calibres, des explosifs, des grenades à fragmentation et des stupéfiants.

A la suite, les messages de la ministre :

Après l'opération policière de renforcement des Secteurs de Paix qui s'est déroulée dans la paroisse de La Vega de Caracas et qui a été une action de libération et de protection de notre peuple, nous faisons un bilan des résultats de cette opération depuis Maripérez.

La Police Nationale Bolivarienne a réalisé une opération impeccable à La Vega dès les premières heures de la matinée, ce 12 juin. Un déploiement par phases qui a confirmé la force, la capacité et la prudence avec lesquelles nos organismes de sécurité des citoyens agissent pour protéger le peuple.

Nous avons agi avec le Ministère Public pour garantir les droits de l'Homme des personnes arrêtées dans chaque intervention qui a eu lieu à La Vega, paroisse qui était assiégée par différentes organisations de délinquants et où nous avons une laissé 12 points de renforcement.

L'opération à La Vega a été une grande victoire qui a eu pour résultat l'arrestation de 38 citoyens et la siais de différentes armes et substances illicites lors des perquisitions. Le plus important à présent est de maintenir la paix dans toute la paroisse.

A La Vega ont été saisis 3 pistolets et 3 fusils de différents calibres,1 fusil franc-tireur, 1 pistolet mitrailleur, 2 fusils de calibre 22, 2 kilos d'explosifs C4, 8 détonateurs, 2 grenades à fragmentation, 202 munitions et 4 kg 200 de stupéfiants. 2 véhicules, 1 moto, 8 radio portatives, 2 téléphones portables et 2 binoculaires avaient été saisis aupraravant grâce à des opérations de renseignement.

A La Vega, malheureusement, 2 policiers ont été blessés. Ils osnt dan sun état stable et reçoivent tous les soins nécessaires. C'est une grande équipe humaine qui a réalisé un excellent travail deprotection du peuple et je la remercie pour l'action de ses véritables héros.

Nous continuons à accompagner le peuple! Nous le protégeons et nous sommes en train de le libérer de ces bandes qui opèrent dans différents secteurs, dans différentes paroisses dans différentes municipalités et dans différents états. Progressivement, nous avosn fait un travail coordonné avec toutes les institutions de l'Etat.

Dans l'opération qui a eu lieu à La Vega, les droits de l'Homme ont été totalement garantis. Je félicite tout le personnel qui a participé à cette opération, 1.420 fonctionnaires de notre Police Nationale Bolivarienne. Continuons à travailler avec force et énergie !

Garantir la paix est essentiel dans le Plan Caracas Patriote, Belle et Sûre! Nous sommes présents dans les différentes paroisses de la ville et de tout le Venezuela. Félicitations, au nom de notre Président Nicolás Maduro, aux véritables héros qui ont participé à l'opération à La Vega !

Selon des informations du journaliste Roman Camacho, les membres de la bande du Mayeyas ont fui par les montagnes vers la Côte 905. Les guérites ont été détruites et des policiers restent dans certains secteurs de La Vega.

