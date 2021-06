Venezuela : Réouverture de la frontière par la Colombie 

Mercredi à minuit, la Colombie a rouvert unilatéralement les passages terrestres et fluviaux vers le Venezuela en refusant toute coordination avec le Gouvernement vénézuélien et après un va-et-viens sur cette décision étant donné que 2 jours plus tôt, il avait décrété qu'ils resteraient fermés jusqu'au 1er septembre. Le Gouvernement vénézuélien a émis un communiqué mercredi dans lequel il condamne cette mesure qu'il a qualifiée « d'astuce politique » destinée à « détourner l'attention de l'opinion publique des problèmes intérieurs » de la Colombie.

Le directeur de Migration Colombie, Juan Francisco Espinosa, a déclaré à ce sujet lors d'uen interview accordée à La W Radio que les passages frontaliers sont autorisés graduellement à l'exception du Pont International Simón Bolívar, la principale voie de communication entre les 2 pays qui relie les villes colombiennes de Cúcuta et de Villa del Rosario, dans le département du Nord de Santander et les villes vénézuéliennes de San Antonio et de San Cristóbal, dans l'état de Táchira.

« C'est la décision des autorités migratoires vénézuéliennes qui n'ont pas permis le déplacement depuis le Venezuela et là, nous, nous ne pouvons rien faire, » a déclaré Espinosa. Et il a ajouté « Puisse-t-il y avoir un peu de raison au Venezuela pour qu'on obtienne un passage graduel qui protège les personnes et qui nous permette d'améliorer la situation économique. »

« Du cynisme pur ! » a répondu le chancelier vénézuélien Jorge Arreaza et il a rappelé que c'est son pays qui « a demandé à la Colombie d'être raisonnable, de communiquer et de coordonner » il y a 3 ans et que ce dialogue a été rompu par Bogotá qui refuse de discuter avec le Gouvernement du président Nicolás Maduro depuis qu'elle a reconnu l'ex-député Juan Guaidó comme « président par intérim. »

« A propos de la frontière, ce que nous demandons, c'est de nous asseoir pour planifier une ouverture raisonnable, » a déclaré Arreaza.

Détourner l'attention

Mercredi, quand la réouverture unilatérale de la frontière par laColombie a été connue, le Gouvernement vénézuélien a émis un communiqué mercredi dans lequel il condamne cette mesure qu'il a qualifiée « d'astuce politique » destinée à « détourner l'attention de l'opinion publique des problèmes intérieurs » de la Colombie.

Et il a indiqué qu'une « décision unilatérale n'ouvre pas la frontière. » C'est pourquoi il a lancé un nouvel appel aux autorités colombiennes « pour avancer dans la coordination bilatérale des mesures de sécurité, commerciales et sanitaires » qui « pourrait éventuellement conduire à la réouverture conjointe des passages frontaliers. »

la chancellerie insiste sur l'attention particulière qui doit être portée à la coordination des protocoles sanitaires « car la pandémie de COVID-19 en Colombia a eu de sévères impacts alors qu'au Venezuela, elle est restée sous contrôle. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/06/cinismo-puro-la-respuesta-de-venezuela-tras-los-dichos-de-colombia-sobre-la-reapertura-unilateral-de-la-frontera/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/venezuela-reouverture-de-la-frontiere-par-la-colombie.html