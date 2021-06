Venezuela : Un réseau de corruption financière démantelé

Le bureau du Procureur Général du Venezuela a démantelé un réseau qui soustrayait des sommes d'argent au ministère des l'Economie et des Finances, selon Tarek William Saab.

Selon lui, 8 citoyens ont été arrêtés parmi lesquels 3 fonctionnaires du ministère des l'Economie et des Finances pour avoir soustrait de fortes sommes d'argent à cet orgnaisme et au Fonds de Développement National grâce à des procédures électroniques.

L'enquête a révélé que les personnes arrêtées avaient installé sur les ordinateurs des 2 entités un logiciel illégal qui leur permettait d'avoir accès aux comptes et aux mots de passe.

Avec ces informations, ils faisaient des transferts vers des comptes de personnes juridiques ou naturelles qui demandaient des prêts et ensuite détournaient l'argent ou achetaient des dollars au marché noir pour légitimer les fonds extraits, a expliqué le procureur général.

Milexi Torres et Karen Rondón, qui travaillaient aussi au ministère des l'Economie et des Finances sont également aux mains des autorités et sont accusés des délits de blanchiment d'argent, accès indu, fraude et association de malfaiteurs.

Des mandats d'arrêt ont également été lancés contre Jonathan Flores contre qui sera lancée une alerte rouge d'Interpol et une dmande d'extradition.

Le Procureur Général a alerté sur le fait que ces délits pourraient se répéter dans d'autres organismes de l'Etat : « Je lance l'alerte parce que ces délits se transforment (…) On utilise la technologie pour faire de graves délits contre le patrimoine national. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-corrupcion-detenciones-20210616-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/venezuela-un-reseau-de-corruption-financiere-demantele.html