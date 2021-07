Amérique Latine : L'Uruguay négociera avec des pays tiers sans le MERCOSUR

La chancellerie de l'Uruguay a fait savoir mercredi dans le cadre de la LVIIIème Réunion Ordinaire du Conseil du Marché Commun (CMC) du MERCOSUR – Etats Membres plus Bolivie, que le pays va commencer à discuter avec des pays tiers pour négocier des accords commerciaux sans que ceux-ci soient approuvés par le MERCOSUR.

Pour le ministre des Affaires Etrangères, le discours de la nation s'est centré sur « la modernisation du bloc grâce à un ordre du jour de négociations extérieures important, souple, dynamique, flexible et permanent. »

L'Uruguay a insisté pour que lors de cette rencontre, la réduction des droits de douane extérieurs communs ne soit pas approuvée malgré les propositions présentées. A son tour, la chancellerie argentine a précisé qu'elle avait eu des conversations et des discussions exhaustives à ce sujet.

« L'Argentine, en tant que présidente tournante a discuté de ces propositions avec les associés et je pense qu'elle a fait de gros efforts pour atteindre les accords et les consensus nécessaires pour que cet outil continue à être disponible pour soutenir, promouvoir et renforcer nos structures de production. »

Le 11 juin dernier, le secrétaire aux relations économiques de l'Argentine, Jorge Neme a précisé que le MERCOSUR doit baser son ordre du jour extérieur sur l'article 1 du Traité d'Asunción qui stipule que les négociations avec de spays tiers et des blocs régionaux doivent se faire ensemble.

« en tant que bloc, nous avons une autre parole et un autre poids sur la situation internationale au moment d'engager des négociations av ec le reste des blocs régionaux et avec des pays tiers, » a-t-il dit.

La présidence tournante de l'Argentine s'achèvera ce jeudi quand le pays la transmettre au Brésil, lors du sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement et des Pays Associés.

