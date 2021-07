Bolivie : Macri a participé au coup d'Etat

Le Gouvernement de la Bolivie a dénoncé jeudi la participation de l'ex-président de l'Argentine, Mauricio Macri, au coup d'Etat de 2019 contre le président légitime Evo Morales.

Lors d’une conférence de presse, le chancelier Rogelio Mayta a montré des documents qui mettent en évidence l'envoi de munitions par Macri et par son homologue équatorien Lenín Moreno, munitions qui ont été utilisées par la police pour réprimer les protestations populaires contre le Gouvernement de fait de Jeanine Áñez.

Mayta a noté que les événements vécus en 2019 ont complètement brisé l'ordre constitutionnel bolivien et ont joui du soutien de ces Etats.

« Les 2 documents révélés démontrent que Macri et Moreno ont participé au renforcement d'Áñez au pouvoir grâce à la répression et même à l'utilisation d'armes, un fait auquel a largement participé le général commandant de la force aérienne bolivienne, Jorge Gonzalos Terceros Lara. »

Dansune lettre déclassifiée en date du 13 novembre, Lara remercie l'ambassadeur d'Argentine de l'époque, Normando Álvarez García, pour sa collaboration et pour la remise de 40.000 cartouches de type AT-12/70, en plus de différentes sortes de grenades à gaz et de gaz lacrymogènes.

« Nous avons eu accès à ces documents qui corroborent la participation de ces Etats, c'est pourquoi nous donnerons cette information aux autorités qui mènent l'enquête sur les massacres de Sacaba et Senkata, survenus le 15 et le 19 novembre, » a dit le chancelier.

Il a aussi affirmé qu'ils sont « indignés, aujourd'hui, et qu'ils alertent sur la conduite d'un Gouvernement étranger qui contribue à ces violations des droits de l'Homme et des droits civiques du peuple bolivien. Nous considérons cette situation comme extrêmement grave et absolument inacceptable car on a porté atteinte à las ouveraineté et à la dignité nationales. »

« Nous demandons plus d'informations à l'Argentine et à l'Equateur sur une situation totalement opposée aux canons qui régissent la diplomatie entre 2 peuples frères. Ce qui s'est passé était un plan coordonné contre la démocratie bolivienne, pas des événements totalement accidentels. »

Pour sa part, le président bolivien Luis Arce a condamné ces faits et a affirmé que « l'envoi de matériel de guerre pour réprimer le peuple est totalemnt contraire aux normes internationales. »

« Nous confirmons nos liens de fraternité avec le peuple argentin et nous reconnaissons la solidarité et le soutien de notre frère, le président Alberto Fernández, » a dit Arce en diffusant une lettre de son homologue qui demande pardon au peuple bolivien pour ce qui s'est passé.

