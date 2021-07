Chili : Des membres de la Convention Constituante menacés 

Vendredi, la présidente de la Convention Constituante, Elisa Loncon, a dit avoir été victime de menaces : « Nous l'avons déjà dénoncé et le Procureur enquête sur les injures et les violences dont nous avons été victimes. Aucune menace n'empêchera que nous accomplissions le mandat que nous a donné le peuple pour écrire une nouvelle Constitution paritaire, plurinationale et inter-culturelle. Merci pour votre solidarité, » a écrit la députée mapuche sur les réseaux sociaux.

Le Gouvernement a réagi à cette violence dont ont été victimes plusieurs membres de la Convention Constituante aussi bien du parti au pouvoir que de l'opposition.

La direction de la Convention Constituante a demandé au Gouvernement de leur accorder une protection spéciale. Le ministre de l'Intérieur, Rodrigo Delgado, a expliqué que face à cette demande, on doit « faire une évaljuation du risque comme toute autorité et que, dans ce cas, il faut, évidemment, que nous la leur accordions. »

Le chef de l'Etat a fait savoir qu'ils avaient demandé à rencontrer la Convention Constituante pour discuter « avec elle de tous les faits qui sont survenus dans le périmètre et ils ont aussi exprimé leur préoccupation et qu'on espère qu'ils pourront accepter rapidement cette réunion. »

Cela s'est produit quelques jours après que Sebastián Piñera ait envoyé au Congrès un projet de loi qui pénalise les menaces et le harcèlement. Le président a rentré ce message avec une discussion immédiate.

Il faut rappelr qu'aussi bien Loncon que les autres membres de la Convention Constituante ont été victimes de menaces directes aussi bien que sur les réseaux sociaux.

