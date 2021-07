Chili : Gabriel Boric, le vainqueur des élections primaires pour la présidence 

Après l'annonce des résultats des élections primaires des coalitions pour la présidence, le candidat de « Convergence Sociale » Gabriel Boric Font est devenu officiellement le candidat du groupe « J'approuve la dignité. »

Boric Font a obtenu 1 047 616 voix, soit 60,39% et devance l'actuel maire de Recoleta, Daniel Jadue Jadue, qui a obtenu 687 060 votos (39,61%).

Boric Font est né le 11 février 1986 à Punta Arenas, une ville située dans la province de Magallanes de la Région de Magallanes. Très jeune, il s'est impliqué en politique. A 18 ans, il a fait partie de l'équipe qui a refondé la Fédération des Etudiants du Secondaire de Punta Arenas.

En tant qu'avocat diplômé de l'Université du Chili, il a été élu en 2008 conseiller de la Fédération des Etudiants de l'Université du Chili (FECH) et l'année suivante, président du Centre des Etudiants en Droit de la même université.

Il a aussi été sénateur universitaire de l'Université du Chili en 2010 et 2011 et est devenu une référence dans le domaine de l'enseignement et dans la politique nationale.

Il a été élu député pour la première fois pour la période 2014-2018 pour la Région de Magallanes et l'Antarctique Chilien. C'est le seul candiddat indépendant qui a obtenu un siège hors du système binominal. Il a fait partie de la Commission d'Enquête Spéciale sur le conflit entre les actionnaires de l'entreprise Soquimich.

Il a été réélu député de la même zone pour la période 2018-2022 et actuellement, il fait partie de l'équipe parlementaire Mixte Libérales, Communes et Indépendantes.

Boric Font fait aussi partie des commissions permanentes de Constitution, de Législation, de justice et de Règlement et des Zones Extrêmes et de l'Antarctique Chilien à la chambre des Députés.

Son importance a augmenté après les mobilisations de masse de 2019 car il a participé le 15 novembre 2019, à la signature de ce qu'on appelle l'Accord pour la Paix Sociale et la Nouvelle Constitution, un processus qui a ouvert la voie au processus constituant actuel.

