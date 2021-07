Chili : Une Mapuche présidera la Convention Constituante

Le groupe 155 constituants a élu dimanche Elisa Loncón, dirigeante mapuche et linguiste à la présidence de l'organe qui créera la nouvelle Constitution du Chili par 96 voix pour au second tour du vote. Au premier tour, aucun des concurrents n'avait obtenu le nombre de voix nécessaire. L'élu de droite Harry Jürgensen a obtenu 33 voix.

Elisa Loncón a prononcé ses premiers mots en tant que présidente en langue mapuche et ensuite en castillan. Elle a salué le Chili et remercié ses collègues pour leur soutien. Elle a annoncé qu'elle travaillerait en pensant « à tout le peuple du Chili, à toutes les nations originaires qui nous accompagnent. »

Bien que le rôle et les attributions de la présidence ne soient pas encore bien définis, certaisn experts considèrent l'élection de Loncón comme un acte symbolique et historique, comme un clin d'oeil au féminisme et aux peuples indigènes et on pense qu'elle exercera la modération du débat.

Des milliers de personnes avaient participé aux différentes marches à Santiago (la capitale) avant la cérémonie d'inauguration du processus de rédaction de la future Constitution mais des organisation ont dénoncé la répression des carabiniers qui ont attaqué les constituants, en particulier les représentants des peuples originaires, avec des canons à eau.

Par cet acte, le Chili s'engage dans un processus historique pour la rédaction de sa nouvelle Constitution, la première au monde rédigée par un organe paritaire et la première du pays dans laquelle seront inclus les Indigènes, un groupe qui représente 12,8% de la population et n'avait jamais été reconnu dans la Constitution.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

