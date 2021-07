Cuba : Attaque terroriste de l'ambassade de Cuba en France

Vers 23:45, lundi 26 juillet, s'est produite une attaque terroriste contre l'ambassade de Cuba en France. 3 cocktails Molotov ont été lancés sur l'ambassade, 2 onbt atteri dans le périmètre extérieur et 1 n'est pas entré. Cela a provoqué un incendie que les fonctionnaire de la mission diplomatique ont éteint. La police et les pompiers sont sur place, a fait savoir l'ambassade.

Le ministre des Relations Extérieures de Cuba, Bruno Rodríguez, a dénoncé cet acte terroriste et en a rendu responsable le Gouvernement des Etats-Unis.

Le chancelier a écrit sur son compte Twitter que Washington est responsable de ces faits à cause de ses campagnes continuelles contre Cuba, des campagnes qui encouragent ces conduites et il a évoqué les perpétuels appels à la violence réalisés depuis le territoire nord-américain en totale impunité.

Il a également démenti les informations concernant de soi-disant explosions populaires dans le pays qui sont diffusées sur les réseaux sociaux.

« Cuba est tout à fait calme » a souligné le ministre et il a ajouté qu'il est faux qu'il y ait des troubles, comme on le prétend mensongèrement avec la complicité des transnationales et des plateformes digitales qui violent leurs propres règles et diffusent des messages haineux et mensongers.

Dans la matinée du 27 juillet, après l'attaque de l'ambassade de Cuba en France et encore dans l'effervescence du Jour de la Rébellion Nationale, le collectif des travailleurs de l'ambassade de Cuba en France a réaffirmé son engagement envers la Révolution et le socialisme, basé sr l'exemple de Fidel, de Raúl et dela Génération du Centenaire.

De nombreuses personnalités, institutions et lepeuple ont condamné l'utilisation du terrorisme pour implanter la haine et la terreur et menacer le projet sociopolitique de Cuba.

