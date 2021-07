Cuba : Biden impose nouvelles sanctions à Cuba

Dans un communiqué publié aujourd'hui (22 juillet) , le Département du Trésor des Etats-Unis annonce qu'il impose de nouvelles sanctions à Cuba : « Ce n'est que le début, » a déclaré Biden.

Ces sanctions concernent le ministre de la Défense de Cuba, Alvaro López Miera, et la brigade de Forces spéciales du Ministère de l'Intérieur de Cuba et ont été prises après les protestations qui ont eu lieu dans l'île de 11 juillet : « Le peuple cubain proteste pour les droits fondamentaux et universels qu'il mérite que son Gouvernement lui accorde, » a dit la secrétaire Janet L. Yellen. « Le Trésor continuera à faire respecter les sanctions concernant Cuba, y compris celles prises aujourd'hui pour soutenir le peuple de Cuba dans sa quête de la démocratie et de l'amélioration du régime cubain. »

Les sanctions ont été prises par le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers (OFAC) qui dépend du Département du Trésor des Etats-Unis et « sont basées sur la loi de responsabilité concernant les droits de l'Homme Global Magnitsky et vise ceux qui perpètrent de graves abus envers les droits de l'Homme et la corruption dans le monde entier.

« Conformément aux règles de Contrôle des Actifs Cubains (CACR), toutes les personnes sous juridiction des Etats-Unis ont interdiction de faire du commerce avec des propriétés sur lesquelles Cuba ou un citoyen cubain a des intérêts à moins qu'il existe une autorisation ou une exemption » ajoute le communiqué. Cela s'applique donc non seulement aux propriétés situées sur l'île mais aussi aux « remesas » (envoi d'argent des Cubains résidant à l'étranger à leur famille à Cuba) et sur les devises que des milliers de Cubains qui vivent aux Etats-Unis envoient à leur famille qui vit encore sur l'île.

Ce communiqué confirme également les sanctions et les interdictions déjà en vigueur : « En plus des sanctions imposées aujourd'hui dans le cadre du programme Global Magnitsky, l'OFAC continuera à appliquer à Cuba le programme de sanctions qui est le programme de sanctions le plus complet administré par l'OFAC avec des exceptions destinées à garantir que puissent être réalisées certaines activités économiques qui profitent directement au peuple cubain. L'OFAC administre un embargo économique de Cuba qui interdit aux Etasuniens (et aux entités appartenant ou contrôlées par un Etasunien) de réaliser des transactions et de forunir des services qui peuvent soutenir le régime cubain, » dit textuellement le communiqué.

« Ce n'est que le début : les Etats-Unis continueront à sanctionner les responsables de l'oppression du peuple cubain, » a dit Biden et il a ajouté qu'ils travaillent avec des organisations de la société civile et du secteur privé « cubano-américain » « pour donner accès à internet au peuple cubain » et qu'ils sont en train de réviser leur politique concerna tles « remesas » pour déterminer comment « soutenir au maximum lepeuple cubain. »

Il a également annoncé qu'il allait renouveler le personnel de l'ambassade des Etats-Unis à La Havane « pour fournir des services consulaires aux Cubains » et pouvoir avoir plis de relations avec la société civile.

Ces sanctions ont été prises bien que des membres du propre parti démocrate aient demandé de mettre fin au blocus de Cuba. La congressiste Alexandria Ocasio-Cortéz, le président du Comité des Affaires Etrangères de la Chambre des Représentants, Gregory Meeks et l'ancien candidat à la présidence, e sénateur Bernie Sanders otn fait partie des partisans de Biden qui lui ont demandé de mettre fin aux mesures punitives contre Cuba.

Le chancelier cubain Bruno Rodríguez a qualifié ces mesures « d'infondées » et de « calomnieuses » et il a ajouté que le gouvernement yankee devrait « s'appliquer à lui-même la loi Global Magnitsky pour les actions quotidiennes de répression et la brutalité de la police qui ont coûté la vie à 1021 personnes en 2020. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

