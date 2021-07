Cuba: Communiqué de Solidarité Bolivarienne et d l'équipe de Bolivar Infos

Solidarité Bolivarienne et l'équipe de Bolivar Infos condamnent énergiquement l'attaque terroriste perpétrée contre l'ambassade de Cuba en France, ce 26 juillet, Jour de la Rébellion Nationale et assurent de leur solidarité pleine et entière le personnel de l'ambassade de Cuba en France, le Gouvernement et le peuple cubains.

Solidarité Bolivarienne et l'équipe de Bolivar Infos espèrent que le Gouvernement français mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour retrouver les auteurs matériels et intellectuels qui se cachent derrière ce lâche attentat et qu’ils seront justement punis.

La campagne de haine qui se développe contre Cuba depuis un certain temps est entièrement responsable de ce fait et serait entièrement responsable de toutes les violences qui pourraient survenir par la suite.

Vive Cuba socialiste!

Vive Fidel!

Hasta la victoria siempre!

Pour Solidarité Bolivarienne,

la présidente, Françoise Lopez

27 juillet 2021