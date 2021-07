Cuba : Díaz-Canel rejette le rapport de Washington sur la traite de personnes

Washington tente de discréditer la coopération internationaliste de Cuba dans le domaine de la santé.

La Havane, 4 juillet, (RHC)- Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a rejeté ce dimanche le rapport du Département d'État nord-américain qui accuse notre pays de remplir insuffisamment l'élimination de la traite des êtres humains.

«Les États-Unis mentent, diffament et calomnient en accusant La Havane dans leur rapport sur ce fléau, publié le 1er juillet par le secrétaire d'État Antony Blinken.

Les États-Unis sont gênés par l'exemple moral, solidaire et humaniste de nos brigades médicales de coopération internationalistes », a écrit le chef de l'État sur Twitter.

Une déclaration du ministère cubain des Affaires étrangères a récemment fustigé la campagne de Washington contre la coopération internationaliste dans le domaine de la santé et a ratifié la politique de tolérance zéro du pays antillais contre toute forme de trafic d'êtres humains.

Le rapport du Département d'État est «une initiative diffamatoire promue par les secteurs les plus réactionnaires et corrompus du pays nord-américain » souligne la déclaration du ministère cubain des Affaires étrangères.

Le rapport accuse Cuba de ne pas se conformer suffisamment aux normes minimales pour l'élimination de la traite des êtres humains et de ne pas faire d'efforts significatifs à cette fin.

Cette accusation fait partie de la campagne visant à discréditer la coopération internationaliste de Cuba dans le domaine de la santé, pour laquelle le pays a reçu la reconnaissance de dizaines de gouvernements et l'appréciation des populations bénéficiaires, ajoute la déclaration rendue publique à La Havane.

Elle rejette également la participation à cette campagne de groupes extrémistes d'origine cubaine représentés au Congrès par des personnalités telles que les sénateurs Marco Rubio et Robert Menendez.

Les États-Unis sont l'un des pays qui connaissent les plus grands problèmes de trafic d'êtres humains, mènent une politique d'asphyxie économique contre Cuba et violent les accords migratoires bilatéraux, ce qui favorise les organisations liées au crime international et au trafic de migrants, conclut la déclaration du ministère cubain des Affaires étrangères.

«Cuba a une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de traite des êtres humains, et d'excellents résultats en matière de prévention, de confrontation et de protection des victimes, des résultats enregistrés par les Nations Unies et d'autres organisations internationales, a pour sa part tweeté le chef de la diplomatie cubaine, Bruno Rodríguez.

Source: Prensa Latina

