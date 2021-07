Cuba: Distribution de denrées alimentaires provenant de dons

La Havane, 29 juillet (Prensa Latina) Le Ministère du Commerce Intérieur de Cuba prépare la livraison gratuite d’un module d’aliments pour la population, qui proviennent de dons faits par différents pays et institutions, ont rapporté hier des sources de l’entité.

Lors d’une conférence de presse, la ministre Betsy Diaz a remercié la solidarité qui a rendu possible l’octroi de cette aide aux familles cubaines dans le contexte de la recrudescence du blocus économique, commercial et financier des États-Unis et de la crise mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19.

La ministre a indiqué qu’ils distribueront essentiellement du riz, des pâtes, des céréales et du sucre, ainsi que d’autres produits qui seront différents dans chaque province, dont de l’huile, du lait, de la farine de blé et de la viande et du poisson en conserve.

Dans tous les cas, la distribution se fera gratuitement aux citoyens, a souligné Diaz, qui a également affirmé que le processus sera progressif et transparent.

Cuba a récemment reçu de la Russie deux avions transportant plus de 80 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments et de fournitures médicales, tandis que le Mexique a annoncé le départ de deux navires avec de l’aide alimentaire et médicale pour la nation caribéenne, tandis que le Nicaragua et la Bolivie ont informé de prochains envois en provenance de leurs territoires.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne internationale de solidarité avec l’île antillaise au milieu de la situation difficile que traverse le pays, et qui s’oppose à la campagne de haine et d’incitation à la violence encouragée depuis les États-Unis et dénoncée par les autorités cubaines.

